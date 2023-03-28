3 طروحات أولية بالإمارات تستقطب طلبات اكتتاب قياسية بقيمة 557 مليار درهم

المصدر: وام

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شهدت الطروحات الأولية في أسواق الإمارات طلباً قياسياً وإقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، وصل إجمالي الطلب على 3 طروحات أولية لشركات "أدنوك" للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"الأنصاري" للخدمات المالية لأكثر من 557.6 مليار درهم وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جمعت الطروحات الثلاث عوائد بنحو 11.69 مليار درهم.

وتوفر الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما تمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

-"أدنوك للغاز"..

شهد الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز"، الذي جمع عائدات إجمالية بنحو 9.1 مليار درهم، أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات حيث بلغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

واستقطب الاكتتاب العام طلباً دولياً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية خارج دولة الإمارات، التي ولدت طلبات بقيمة حوالي 92 مليار درهم حوالي 10 أضعاف إجمالي حجم الطرح.

وأتاح الاكتتاب العام لشركة "أدنوك للغاز" الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين لامتلاك أسهم في شركة عالمية المستوى واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز.

-بريسايت..

جمع طرح شركة "بريسايت" ایه أي ھولدینغ بي ال سي عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.822 مليار درهم، وسط مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين، مع بلوغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام 94.9 مليار درهم حيث تمت تغطية الطرح بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة "العالمية القابضة".

وتم طرح أسهم "بريسايت" بسعر ثابت وقدره 1.34 درهم للسهم لعدد 1.359 مليار سهم تمثل 24.24% من رأس مال الشركة. ويوفر الإدراج للمستثمرين فرصة المساهمة في الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وهي ثاني شركة تطرحها مجموعة "جي 42" في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقطاع التكنولوجيا بعد إدراج "بيانات" العام الماضي.

-الأنصاري للخدمات المالية..

جمعت مجموعة "الأنصاري" للخدمات المالية من خلال الطرح العام الأولي 773 مليون درهم، واستقطب الطرح طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية. وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.

وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم. ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة، بينما شهد طرح المستثمرين المحترفين طلباً قوياً في أوساط المستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء مع مشاركة جيدة للمستثمرين من دولة الإمارات والسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره شهد طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات طلباً كبيراً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم مع وصول عدد الطلبات المقدمة من خلال البنوك المستلمة والمنصة الإلكترونية لسوق دبي المالي إلى 15 ألف طلب تقريباً.

وسيتم إدراج 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي في 6 أبريل القادم، ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات الأرباح حوالي 7.8% على الأقل، وستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليار درهم.

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