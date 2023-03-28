الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في الكفاءة

المصدر: دبي- سيد صالح

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تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العاشر على مستوى دول العالم، في مؤشر كفاءة الدول، 2023، الصادر عن شركة «وارك» البريطانية.

ويرصد مؤشر «كفاءة الدول» مستوى كفاءة الدول في الترويج لنفسها، من خلال الحملات الدعائية لمختلف الأنشطة، التي تمارسها هذه الدول، سواء كانت سياحة، تجارة، وغيرها، ومدى نجاح هذه الحملات في تحقيق أهدافها.

ويصدر المؤشر بصفة سنوية، ضمن مجموعة مؤشرات لرصد الكفاءة تصدرها عن شركة «وارك»، ومنها مؤشرات «أكفأ الحملات الدعائية»، «أكفأ الوكالات الإعلانية»، «أكفأ الشركات القابضة»، «أكفأ العلامات التجارية»، وغيرها، حيث تعتمد جميعها على استبيانات تجرى لمجموعات من الخبراء المتخصصين في المجال الخاص بكل مؤشر.

وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر 318.1 نقطة، وتفوقت الإمارات على كل دول أوروبا، عدا المملكة المتحدة وفرنسا، كما تفوقت الدولة أيضاً على اليابان وكوريا الجنوبية.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 1798.7 نقطة، فيما نالت الصين المركز الثالث برصيد 1114.2 نقطة، وحلت الهند ثالثة برصيد 624.3 نقطة.

وجاءت المملكة المتحدة، كولومبيا، البرازيل، كندا، أستراليا، وفرنسا في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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