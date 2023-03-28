10 أسهم تستحوذ على 64% من سيولة السوقين

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 10 أسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين على 64.08% من سيولة السوقين، وسط إعلان التوزيعات السخية عن أرباح الشركات مع تركز السيولة بشكل رئيسي في قطاعات المالية والعقار والصناعة، وهي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«مصرف عجمان»، و«العربية للطيران» و«العالمية القابضة» و«بريسايت» و«ألفا ظبي القابضة» و«أدنوك للغاز» و«الدار العقارية»، بسيولة تجاوزت 832.6 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم المحلية خلال جلسة أمس سيولة بنحو 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و159.47 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 285.33 مليون سهم عبر تنفيذ 21.2 ألف صفقة.

وكانت أسهم 10 شركات، الأكثر نشاطاً في أسواق المال الإماراتية خلال جلسة الاثنين، من حيث السيولة، منها 5 شركات في سوق دبي، و5 شركات في سوق أبوظبي.

مؤشرات

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9422.54 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.84%، فيما أقفل مؤشر سوق دبي عند مستوى 3326.40 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.68%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 285.96 مليون درهم، تلاه «بريسايت» جاذباً 197.28 مليون درهم، حيث صعد سهم الشركة بنسبة 176% إلى 3.7 دراهم في بداية تداولاته عند إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، مقارنة مع سعر الطرح البالغ 1.34 درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة جاوزت 117.18 مليون درهم، يليه «أدنوك للغاز» 74.52 مليون درهم، و«الدار العقارية» بسيولة 47.87 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 31.46 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 20.99 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 20.14 مليون درهم، واستقطب مصرف عجمان سيولة بـ19.82 مليون درهم، ثم العربية للطيران بسيولة 17.36 مليون درهم.

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