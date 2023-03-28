تفعيل تخفيض رأسمال «سلامة» في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي، تفعيل قرار تخفيض رأسمال الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة، من 1.210 مليار درهم، إلى 939.6 مليون درهم.

وكانت الجمعية العمومية لشركة سلامة، قد صادقت في شهر يناير الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 22.3 %، من 1.210 مليار درهم، إلى 939.59 مليون درهم، بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة، كما في 31 ديسمبر 2021، البالغة 270.41 مليون درهم، بعد استخدام الاحتياطي النظامي البالغ 101.26 مليون درهم، عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يعادل ذلك.

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