الطروحات الجديدة تضيف 189.5 مليار درهم لرسملة الأسهم

المصدر: دبي- محمد عباس

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية رسملة سوقية جديدة خلال مارس الجاري نحو 189.5 مليار درهم بفضل الطروحات الأولية الجديدة بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.



جاءت شركة «أدنوك للغاز» في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 182 مليار درهم ليصبح أكبر طرح عام أولي في سوق أبوظبي، كذلك أضافت «بريسايت» نحو 7.5 مليارات درهم إلى رسملة الأسواق عند إدراجها في سوق أبوظبي.



وارتفعت القيمة السوقية لسهم «أدنوك للغاز» التي أدرجت منذ أسبوعين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 230.2 مليار درهم نهاية الجمعة الماضية من 182 مليار درهم عند الإدراج، وربحت 48.2 مليار درهم.



وإضافة إلى الإدراجات الجديدة، أعلنت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي، أنه سيتم إدراج 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة للتداول في سوق دبي المالي بتاريخ 6 أبريل 2023، في أول طرح عام أولي يشهده سوق دبي في عام 2023، ووفقاً لسعر الطرح النهائي عند الإدراج، ستبلغ نسبة العوائد من توزيعات الأرباح حوالي 7.8% على الأقل، وستبلغ القيمة السوقية للمجموعة 7.73 مليارات درهم (2.10 مليار دولار).



وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.



وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد أن شهدت أسواق المال المحلية 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال العام 2022، وجمعت هذه الطروحات ما يناهز على 51.2 مليار درهم، ووصل إجمالي الطلب على هذه الطروحات أكثر من 1.454 تريليون درهم.

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