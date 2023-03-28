«دبي القابضة لإدارة الأصول» تطلق مبادرات لدعم جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

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انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات الطموحة لتصبح في صدارة أفضل دول العالم كوجهة عالمية مفضّلة للعيش والاستقرار والرفاهية، تحرص «دبي القابضة لإدارة الأصول» على مواصلة الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ استراتيجية السعادة وجودة الحياة في دبي.

وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة وتزويد مجمّعاتها السكنية بما يلزم من المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصاً منها على الإسهام في رفع مستوى السعادة في إمارة دبي والارتقاء بجودة حياة المقيمين فيها وصحتهم النفسية.

وفي إطار هذه المساعي الدؤوبة، نظّمت «دبي القابضة لإدارة الأصول» مؤخراً ورشة عمل حول الذكاء العاطفي وسعادة الأسرة، بالتعاون مع الدكتورة مايا الهواري، أوّل باحثة دكتوراه إماراتية في مجال الذكاء العاطفي والقيادة. وألقت هذه الورشة الضوء على الطاقة الإيجابية وأهمية السعادة وكيفية الحفاظ عليها وأثرها الإيجابي الملحوظ على الصحة النفسية والعقلية لكافة أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام. وقدّمت الدكتورة مايا الهواري مجموعة من النصائح والتقنيات العملية التي يمكن للمقيمين الالتزام بها في حياتهم اليومية لرفع مستوى سعادتهم وراحتهم النفسية. وقد تناولت الورشة كذلك أحدث النظريات العلمية والتجارب التطبيقية المرتبطة بكيفية إيجاد السعادة على مستوى الفرد والمجتمع.

60 فعالية

وبالإضافة إلى ذلك، بادرت «دبي القابضة لإدارة الأصول»، والتي تملك وتدير إحدى أكبر المحافظ الاستثمارية من المجمّعات السكنية العصرية والمتكاملة، إلى تنظيم أكثر من 60 فعالية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وقد استقطبت ما يزيد على 40 ألف مقيم على مدار العام الفائت. وتضمّنت هذه الفعاليات عروضاً ترفيهية للأطفال وورش عمل متنوعة للكبار، مثل ورشة تنسيق الحدائق والزراعة العضوية، فضلاً عن مبادرات واحتفالات مرتبطة بعيد الأم وشهر رمضان الكريم وعيدي الفطر والأضحى، وغيرها من المناسبات الرسمية والعالمية.

وأكّد أحمد السويدي، المدير العام للمجمّعات السكنية لدى «دبي القابضة لإدارة الأصول»، الالتزام بدعم استراتيجية السعادة وجودة الحياة في دبي قائلاً: «نؤمن في «دبي القابضة لإدارة الأصول» بأنّ رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى أفراد المجتمع ليس مجرّد مسؤولية فحسب، بل هو عبارة عن نهج استراتيجي عام تحرص قيادتنا الرشيدة على تبنّيه لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للعيش والعمل والاستقرار. وإننا نؤكد من جديد التزامنا الراسخ بدعم استراتيجية السعادة وجودة الحياة في دبي ومواصلة الإسهام في تعزيز رفاهية مجتمعنا وازدهاره. وتُعدّ ورشة العمل، التي قمنا بتنظيمها مؤخراً بالتعاون مع الدكتورة مايا الهواري، خير مثال على التزامنا برفع مستوى السعادة والرفاهية في دبي».

وتؤكد المبادرات التي تطلقها «دبي القابضة لإدارة الأصول» التزامها بقيمها الجوهرية ورؤيتها المستقبلية التي تنسجم مع مبادرة دبي للسعادة والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة. ولطالما حرصت «دبي القابضة لإدارة الأصول» على تقديم نموذج عمل ناجح يُحتذى به لتوفير المجمّعات والخدمات السكنية المعاصرة والمتكاملة، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية التي ترتقي بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم.

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