«المشرق» و«دبي المالي» يعلنان الفائزين بـ«هاكاثون التغيير»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق عن أسماء الفائزين في «هاكاثون التغيير 2022» الذي أطلقه بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وذلك خلال حفل خاص أقيم في المقر العالمي للبنك. وفاز بالجائزة الكبرى مهر باتفاكانيان، بينما حل بعده كلٌّ من هلال لوتاه وسارة المصري، من شركة لون تكنولوجيز.

وينتمي المشاركون في هذه الدورة من الهاكاثون إلى أكثر من 35 جامعة، 63 % منهم من دولة الإمارات. وجدير بالذكر أن 42% من المشاركين لا يزالون في السنة الأولى من دراستهم الجامعية التي يخوضونها ضمن أعرق الجامعات بدولة الإمارات. وإضافة إلى الطلاب، شارك في التحدي موظفون من 30 شركة.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: « الصناعة المصرفية بأكملها ستستفيد من الإبداع والشغف الذي لمسناه لدى المشاركين في الهاكاثون».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نحن ملتزمون بلعب دور رئيسي لتحويل دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار. علاوة على سعينا لاستقطاب الشركات الناشئة والشركات في مرحلة النمو وشركات «اليونيكورن»».

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