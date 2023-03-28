قمة طاقة المستقبل تطلق «بودكاست» لاستعراض القضايا الملحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، عن إطلاق «بودكاست» شهري جديد بعنوان «رؤى طاقة المستقبل»، يسلّط الضوء على آراء الخبراء حول القضايا العالمية الملحّة التي ترسم ملامح قطاع الطاقة وتحولاته المتسارعة.

ويُبث البرنامج الجديد على منصات «جوجل بودكاست» و«سبوتيفاي» و«آبل بودكاست»، ويتألف من حلقات تمتد كل منها لثلاثين دقيقة، تستقبل ضيوفاً بارزين من خبراء الطاقة وصنّاع السياسات وقادة الفكر ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

ويركز البرنامج في الحلقات الثلاث الأولى على قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تستضيف الحلقة الأولى آلان تشاو، مدير أعمال الطاقة الجديدة لدى كامينز في أفريقيا والشرق الأوسط؛ ودان فيلدمان، الشريك لدى شركة كينج آند سبالدينج للمحاماة في أبوظبي؛ وكريس سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميلد إنرجي.

وتستضيف الحلقة الثانية من البرنامج فرانك ووترز، نائب الرئيس الأول لشؤون الطاقة الجديدة لدى ريلاينس إنترناشيونال؛ وإيمانويل بيانكو، الرئيس التنفيذي لبرنامج السياسات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ والدكتور جيهان كانجا، الرئيس التنفيذي لشركة روكس إنرجي.

وتركز الحلقة الأخيرة، ضمن ثلاثية الهيدروجين الأخضر في البرنامج، على تمويل الجهود المتنامية لتطوير القطاع.

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