80 % من مهنيي المنطقة تتحسن إنتاجيتهم في رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كشف بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، في استبيانه السنوي بعنوان «رمضان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023»، أن حوالي 9 من 10 مجيبين (87%) سيخصصون المزيد من الوقت للبحث عن وظيفة جديدة خلال شهر رمضان.

ويتوافق هذا التوجه مع اعتقاد 37% من المجيبين أن عمليات التوظيف تزداد خلال شهر رمضان، في حين تعتقد نسبة 22% أن عملية التوظيف لا تشهد أي تغييرات ملحوظة خلال الشهر الفضيل. كما صرح 80% من المهنيين عن تحسن مستوى إنتاجيتهم خلال شهر رمضان، بينما قال 12% من المجيبين إن إنتاجيتهم تبقى على حالها، في حين أكد 8% فقط بأن إنتاجيتهم تتراجع.

وعلى صعيد ضغط العمل، قال 37% من المجيبين في المنطقة إن عبء العمل يشهد تزايداً ملحوظاً خلال الشهر الفضيل، من جهة أخرى قال 39% من المجيبين إن أعباءهم الوظيفية تبقى على حالها، في حين صرح 25% عن انخفاض عبء العمل خلال هذه الفترة.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم تعليقاً على الاستبيان: «يتجه المهنيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعديل جداول أعمالهم خلال شهر رمضان، على نحو يتوافق مع مواعيد الصلوات وتوقيت العمل الرمضاني، ما يساهم في تعزيز قدراتهم على استثمار الوقت بكفاءة أكبر».

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