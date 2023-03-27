الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ1.3 مليار درهم

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيس على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.146 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و159.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 285.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.1 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9296.12 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9422.54 نقطة، وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3326.4 نقطة.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي، جاذباً نحو 285.9 مليون درهم، تلاه «بريسايت» بسيولة 197.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي»، مستقطباً 117.1 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 31.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً أكثر من 20.9 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 20.1 مليون درهم.

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