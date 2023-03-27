في أول يوم تداول .. سهم «بريسايت» يصعد 142.5% بمكاسب 16.4 مليار درهم

المصدر: وام

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عزز سهم "بريسايت" - ایه أي ھولدینغ بي ال سي -، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يربو على 16.4 مليار درهم في أول يوم إدراج وتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، صعد رأس المال السوقي لسهم "بريسايت" من 1.822 مليار درهم عند الإدراج إلى 18.228 مليار درهم في ختام جلسة اليوم.

وقفز سعر السهم في أول جلسة تداول بأكثر من 142.5% ليغلق عند 3.25 دراهم بنهاية التداولات مقابل سعر الطرح البالغ 1.34 درهم. وكان أعلى سعر وصل له السهم خلال جلسة اليوم عند 3.7 دراهم.

واستقطب "بريسايت" تداولات اليوم بقيمة جاوزت 197.2 مليون درهم بعد التداول على 60.4 مليون سهم عبر تنفيذ 4832 صفقة.

وأدرجت "بريسايت"، في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بعد ان تمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل، باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة.

وشهد الطرح العام الأولي، الذي جمع عائدات إجمالية بلغت حوالي 496 مليون دولار “1.822 مليار درهم”، مستويات طلب استثنائية من قبل المستثمرين العاديين والمحترفين.

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