مجموعة «ألف» تطلق «أجواء رمضان» في ممشى الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت مجموعة ألف، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة والتطوير العقاري في إمارة الشارقة، عن إطلاق «بازار أجواء رمضان» في ممشى الشارقة، بالإضافة إلى تعاون المجموعة مع جمعية الشارقة الخيرية، لاستضافة حملة التبرعات الرمضانية لدعم الصحة والتعليم.

انطلق بازار أجواء رمضان الخميس الماضي، ويستمر حتى عيد الفطر، وستقدم مجموعة ألف، للزوار تجربة غامرة في الشهر الفضيل، مع بازار أجواء رمضان، والمأكولات والحلويات التقليدية والعربية والإيطالية، والترفيه للأطفال والكبار، وحملة خيرية بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، التزاماً من مجموعة ألف في دعم المجتمع، والمساهمة في نموه وازدهاره.

مؤثرون

وستقام الحملة الخيرية جنباً إلى جنب مع مؤثرين اجتماعيين، حيث سيزورون الممشى يومين كل أسبوع، لتشجيع معجبيهم على التبرع للصندوق الخيري، حيث سيستخدم المؤثرون منصاتهم الرقمية لزيادة الوعي حول أهمية تقديم يد العون والمساعدة خلال شهر رمضان المبارك، وتشجيع الزوار على المساهمة في التبرعات.

عائلات

وقالت مجموعة ألف: «يسعدنا أن نعلن عن فعالية أجواء رمضان، والتي تم تصميمها لجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بشهر الخير والعطاء، ضمن أجواء رمضانية عائلية. ويشرفنا أن نتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية لإدارة الحملة الخيرية، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في الممشى بالشارقة، للاستمتاع بالأجواء المرحة في شهر رمضان».

وإضافة إلى الحملة الخيرية، ستستضيف مجموعة ألف «بازار أجواء رمضان» في ممشى الشارقة، والذي سيضم أكشاكاً للبيع بالتجزئة، وخيمة عربية، ومحلات بيع بالتجزئة، وكلها مصممة لخلق أجواء رمضانية عائلية، تمنح الزوار شعوراً بالأجواء الروحانية الرمضانية الفريدة التي تقدمها المجموعة، سعياً منها لإشاعة الألفة بين الحضور خلال شهر رمضان المبارك.

بطولة

كما تستضيف مجموعة ألف، أكبر بطولة شطرنج في العالم العربي، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، يومي 7 و8 أبريل المقبل، حيث تستقطب البطولة التي تستمر على مدار يومين، 1000 مشارك في كل يوم منهما، ما يعكس أهمية لعبة الشطرنج وانتشارها في العالم العربي، وسيتم الإعلان عن مزيد من معلومات البطولة، ورابط التسجيل فيها قريباً.

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