«سيتي ووك» توفّر تجربة استثنائية بإطلاق «دانة» الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت منطقة «سيتي ووك» في دبي، خيمة «دانة» الرمضانية، والتي تقدم تجربة إفطار فاخرة. تضم الخيمة منطقتين لتناول الطعام، ومساحة ترفيهية، ولوحات زيتية عربية أصيلة، ومنطقة للأشخاص المُهمين مع ممرات مخفية. تتميز الخيمة بتصميم حديث مع الأعمدة المزيّنة بالألوان البيضاء والذهبية، وزخارف واسعة النطاق، وأرائك خضراء فخمة. وتحتوي أيضاً على نظام تهوية لتصفية دخان النرجيلة ونظام شفط لاستخراجه.

وتعود خيمة «دانة» الرمضانية، التي وصفتها مجلة «إسكواير» الشرق الأوسط، بأنها أفخم إفطار في دبي، في منطقة «سيتي ووك»، بشكل أفضل من أي وقت مضى. إذ يقف هذا المكان الحديث على أهبة الاستعداد، لتزويد الزائرين بتجربة إفطار وسحور رمضانية فاخرة، مع قائمة طعام عربية خاصة، وبوفيه شهيّ للغاية، مُقدّم من مطاعم «أمانوس»، ومُجهّز من قبل فريقٍ من الطهاة الخبراء. ويُمكن للضيوف الاستمتاع بأجواء الموسيقى الشرقية الحية، والفقرات الترفيهية، وسط تصميمات مذهلة من الزخرفة العربية (الأرابيسك)، على مساحة 2100 متر مربع. وهذا العام، تم توسيع نطاق قاعات كبار الشخصيات، لتستوعب مجموعات خاصة أكبر، تصل إلى 50 شخصاً، ما يسمح للزوار باستضافة مآدب الإفطار الخاصة بهم، في أجواء فاخرة وحصرية.

قال أحمد زكريا الرئيس التنفيذي لشركة «آي كاتشر إدفيرتايزنج»، ومؤسّس خيمة «دانة» الرمضانية، في معرض تعليقه على هذا الأمر: «لقد كان من المثير للغاية، معرفة أن أكثر من نصف الحجوزات المُسبقة لدينا، تعود للزائرين من السنوات السابقة، ما يُعدّ خير دليلٍ على أننا كنا نفعل شيئاً جيّداً، وسنواصل الوفاء بالوعود التي قطعناها بتقديم تجارب استثنائية طيلة الشهر الفضيل. واليوم، أصبح بإمكان زوّارنا استضافة مآدب الإفطار الخاصة بهم مع العائلة والأصدقاء، في أجواء حصرية وحميمة. وأنا أتطلع إلى الترحيب بالوجوه المألوفة والجديدة شخصياً في شهر رمضان 2023».

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