«بلو كربون» الإماراتية تدعم استراتيجية تطوير مشاريع الاستدامة في ليبيريا

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة «بلو كربون»، ومقرها دولة الإمارات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية ليبيريا، ممثلة بوزارة المالية والتخطيط التنموي، وذلك عقب زيارة «جورج مانيه» رئيس جمهورية ليبيريا، إلى دولة الإمارات مؤخراً.

وتهدف هذه المذكرة إلى تنفيذ مشاريع إزالة الكربون في قطاع الغابات، بموجب المادة (6) من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وتعتبر هذه الاتفاقية الثالثة التي توقعها الشركة في الأشهر الأخيرة، بعد اتفاقياتها مع كل من جمهورية تنزانيا وزامبيا. وهي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للغابات، ومكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء ليبيريا.

يُذكَر أن «بلو كربون»، تتخذ من دبي مقراً لها، وهي تأسست وفقاً لرؤية الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم رئيس الشركة، لتعزيز الأصول البيئية، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، وتفعيل مشاريع إزالة الكربون، بموجب المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ. وتعمل «بلو كربون» في دعم وتمكين الأطر التشغيلية للاقتصاد الأزرق والأخضر، والتي تستخدم الحلول القائمة على الطبيعة في إزالة الكربون باستخدام أحدث التقنيات ومبادئ الاقتصاد الأخضر.

وحيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت عام 2023، عام الاستدامة، قبل انطلاق قمة المناخ COP28، والتي ستستضيفها الدولة، تهدف «بلو كربون» إلى دعم الابتكار في قطاع الاستدامة، وتسريع مبادرة الإمارات للحد من انبعاثات الكربون.

وقد استثمرت الدولة مؤخراً أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في 40 دولة، وهي تخطط لمضاعفة هذا الاستثمار خلال العقد المقبل. وفي سياق متصل، تقوم «بلو كربون»، من خلال نهجها العملي والمتكامل، إلى تسريع التقدم في العمل المناخي في العالم.

وقد قام بتوقيع الاتفاق كل من معالي «صمويل دي. تويه» وزير المالية والتخطيط التنموي، ورئيس لجنة تغير المناخ الوطني، و«جينين كوبر» وزير الزراعة، بحضور «فرانك دين» وزير العدل والنائب العام، والشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، ورئيس مجلس إدارة «بلو كربون».

وقد حضر الاحتفال سعادة السفير تروكون كوبي وزير الدولة. ومن خلال مذكرة التعاون ستركز «بلو كربون»، على تنفيذ استراتيجيات منخفضة الكربون والأنشطة والمشاريع والبرامج، وتطوير العديد من مشاريع خفض انبعاثات الكربون في قطاع الغابات في ليبيريا.

وبينما تهدف الاتفاقية لوضع إطار تعاون لتطوير مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة في ليبيريا، ستقوم «بلو كربون» بتطوير استراتيجيات لتنظيم أسواق الكربون من خلال الشفافية والتدقيق في كثافة انبعاثات الكربون في جمهورية ليبيريا.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم: «يشرفنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع جمهورية ليبيريا. ويمثل هذا التعاون الثنائي، علامة فارقة أخرى لتمكين الجهات الحكومية من تحديد أطرها المستدامة، والمساعدة في الانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الكربون، وبالتالي، الوصول إلى أهداف صفر انبعاث كربوني، والمضي قدماً في تطبيق المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ».

وحسب بنود الاتفاقية، ستكون «بلو كربون» مسؤولة عن إعداد دراسات جدوى، تضمن الاعتماد الخاص بإطار التعاون، وإنشاء الهيكلية المناسبة. وستعمل الشركة أيضاً على تعزيز وإشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ مبادرات بناء القدرات، لتعزيز مبادرات الغابات في ليبيريا. علاوة على ذلك، ستخلق «بلو كربون» أوجه تآزر بما فيها تحديد مساحات الغابات والمناطق التي يمكن استخدامها لكسب أرصدة الكربون.

بدوره، قال معالي «صمويل دي. تويه» وزير المالية والتخطيط التنموي في جمهورية ليبيريا: «إننا سعداء بالتعاون مع «بلو كربون»، لمراقبة مواقع مشاريعنا وصيانتها وحمايتها من تدهور وإزالة الغابات. وكانت جمهورية ليبيريا في الطليعة في دعم جهود زيادة الوعي حول النظام الإيكولوجي للغابات، من أجل صحة المجتمعات المحلية في البلاد على المدى الطويل. وإننا على ثقة بأن هذا التعاون هو خطوة إلى الأمام بالنسبة لنا، للوصول إلى الاستدامة. كما أنه سيساعدنا في تسريع أهدافنا لتحقيق صافي الصفر انبعاث كربوني بفعالية».

ومن خلال مذكرة التفاهم، حددت جمهورية ليبيريا مساحات الغابات الطبيعية، لتمكين «بلو كربون» من تطوير مشروع رائد لحماية الغابات، والحفاظ عليها، من خلال المشاريع المتعلقة بتخفيض انبعاث الكربون.

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