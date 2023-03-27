«سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» تكشف عن عوالمها البحرية 23 مايو المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، والمقرر افتتاحها يوم 23 مايو المقبل، عن تفاصيل هامة عن أربعة من عوالمها الثمانية الغامرة. وتأخذ المدينة الترفيهية للأحياء البحرية زوّارها في رحلة فريدة لاستكشاف الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض والمحيط الذي يجمعنا، وذلك عبر عوالم محيط أبوظبي والمحيط يجمعنا والمنطقة الصخرية ومحيط الكائنات الصغيرة، لتحكي جزءاً من قصة تشكل مصدر إلهام للحفاظ على الحياة على كوكبنا.

وتبدأ رحلة الضيوف في محيط أبوظبي وسط شلالات المياه المنسابة وأشجار النخيل العالية والصحراء المليئة بالخضرة، تحيط بهم ملامح فنون العمارة الإماراتية، وعلى وقع أنغام الموسيقى الجميلة من المنطقة. وسيكون فريق التعليم في المدينة الترفيهية للأحياء البحرية حاضراً بين الضيوف لمشاركة معارفهم حول أنواع المخلوقات الثلاثين الموجودة في هذا العالم، والموجودة جميعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الثعابين والسلاحف البحرية وأبقار البحر. وهناك يمكن للضيوف التفاعل مع القشريات وأسماك القرش والمانتا راي عبر أربعة أحواض مفتوحة. ويظهر إرث الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان جلياً في كل زاوية من زوايا هذا العالم، حيث يمكن أن نلمس حبّه العميق للطبيعة الأم، وتعطشه الكبير للعلم والمعرفة.

وفي عالم محيط أبوظبي، يمكن للضيوف المشاركة في لعبة «حارس الألعاب» التي تمتد على كامل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، وهي مسابقة تفاعلية مجانية تجمع بين العلوم والاستكشاف والمغامرات في سلسلة من التحديات التعليمية المرحة التي تتواصل عبر مختلف عوالم «سي وورلد أبوظبي». ومع تقدمهم في الألعاب، سيحصل الفائزون على مكافآت فريدة، تؤهلهم لحصد لقب «حارس الألعاب» وحماة المحيط الذي يجمعنا. ويقدم محيط أبوظبي عرضين مؤثرين على مسرح النحام، يرويان قصصاً مؤثرة عن التاريخ الغني للخليج العربي ومياهه الأخاذة. كما يحتضن هذا العالم سوق أبوظبي، وهو سوق تقليدي يضم أكشاكاً للتسوق وشراء الهدايا التذكارية من «سي وورلد أبوظبي». ويمكن للضيوف الاستمتاع بأشهى الأطباق الإماراتية التقليدية واستكشاف كرم الضيافة الإماراتي ضمن مطعم «مطبخ أمي»، وبينما يمكنهم تناول القهوة العربية الأصيلة في دلّة البحر، أو الاستمتاع بتناول اللقيمات المقرمشة الساخنة في «لقيمة».

وأما المحطة التالية فستكون في عالم «المحيط يجمعنا»، الذي يحكي قصصاً رائعة عن محيطنا ويشكل بوابة لاستكشاف عوالم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، ويتوسط هذا العالم مجسم للكرة الأرضية الذي يرمز للتدفق المتغير للطاقة والعناصر الغذائية حول كوكبنا.

وفي هذا العالم، لا يمكن تفويت مشاهدة عرض «محيط واحد مذهل»، الذي يستخدم تقنيات متعددة الوسائط ويأخذ الضيوف في رحلة غامرة، حيث تتناغم حركة أسطول من طائرات الدرون على إيقاع الصوت المكاني لتقدم شاشة عرض محيطية بارتفاع يصل إلى 15 متراً، تدور في محيط عالم «المحيط يجمعنا» بمساحة 218 متراً. وتروي هذه القصة مغامرة شابة إماراتية في الخليج العربي، حيث تنطلق في رحلة استثنائية عبر بيئات المحيط المذهلة، وتسبح جنباً إلى جنب مع مخلوقات من مختلف الأحجام والأشكال، لتقدم في النهاية رسالة المدينة الترفيهية التي تجسّد «الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات». وتستمر تجربة الوسائط طوال الوقت لتستعرض وحدات تعليمية ومشاهد غامرة من أعماق البحار. ويمكن للزوار تخطيط رحلات سي وورلد الاستكشافية من خلال التسجيل في مركز المستكشف للتفاعل عن قرب مع الحيوانات وغيرها من المخلوقات الفريدة. ويمكن للراغبين بتناول المثلجات زيارة فروزن تريتس، الذي يقدم أشهى آيس كريم.

وفي هذا العالم أيضاً، يمكن للضيوف زيارة مركز رعاية الحيوانات، القلب النابض ﻠ «سي وورلد أبوظبي»، وهو منشأة متطورة مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات البيطرية لتوفير أعلى مستويات الرعاية للحيوانات بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها من قبل منظمات الرفق بالحيوان الدولية. ويتيح المركز لضيوفه فرصة مراقبة فريق الخبراء من الأطباء البيطريين والمتخصصين في رعاية الحيوانات وهم يعتنون بالحيوانات، ويكرسون جهودهم للحفاظ على سلامتها الجسدية والنفسية من خلال الرعاية اليومية والفحوصات المنتظمة والإجراءات الروتينية.

ويصل الضيوف بعد ذلك إلى المنطقة الصخرية، وهي عبارة عن كهف جميل مخفي يحتضن الفقمات وأسود البحر والتي يمكن مشاهدتها وهي تستريح بين الصخور، وتسبح في محيطها المصمم بطريقة خلابة. وقد جهز هذا العالم بأحدث التقنيات التي تشمل نظام الإضاءة المتقدم لرعاية الحيوانات (AALS) الذي يحاكي دورات الإضاءة الليلية والنهارية والموسمية، المستوحاة من تلك الموجودة في شمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تصميم هذه البيئات الحيوية والمعقدة لتوفير تجربة غنية للفقمات وأسود البحر، حيث تضم أنواعاً مختلفة من الأسماك والمخلوقات، وتوفر مساحة واسعة للحيوانات للمرح والراحة والتي تمكنها من التطور والنمو بشكل صحي.

وعلى مسرح المنطقة الصخرية، سيكون الضيوف على موعد مع عرض أسد البحر، حيث يقدم حراس المدينة الترفيهية عروضاً تُظهر الطبيعة المرحة لأسود البحر والفقمات والطيور. وتضم المنطقة الصخرية ممشى خشبياً يوفر تجارب فريدة لتناول الوجبات الخفيفة في برتزل بوينت، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتناول بسكويت البرتزل الساخن والطازج، أثناء مشاهدتهم لهذه البيئات والاستماع بمواطن الحيوانات الخلابة.

وعبر بوابة المحيط يجمعنا، يمكن للضيوف أيضاً زيارة محيط الكائنات الصغيرة، حيث يبدو عالم المحيطات الخفيّ أكبر حجماً، وبمرورهم عبر مجموعة من الأقواس الملونة، سيشعر الضيوف بأن أحجامهم بدأت تتقلص، بينما تنمو أحجام المخلوقات من حولهم أكبر وأكبر لتحيطهم بالدهشة، وهناك سيتعرفون على عالم الكائنات الصغيرة الغني بالألوان والمرح. صُمم هذا العالم خصيصاً للأطفال، حيث يدعو المستكشفين الصغار للتعرف إلى الدور الحيوي لبعض من أصغر الكائنات التي تعيش في المحيط من خلال التفاعل معها بطريقة تعليمية مرحة، تشمل التجارب الحيوية وهياكل الألعاب الممتعة مثل جدار تسلق عشب البحر العملاق وقاعدة المستكشفين البحرية. وفي هذا العالم، يمكن للصغار التعرف على طبيعة حياة العوالق، التي تعتبر أصغر وأقوى الكائنات الحية التي تعيش في المحيط، واستكشاف عالم أعماق المياه المفعم بالمرح والطاقة، والذي له تأثير كبير على منظومة الحياة في كوكبنا.

ويضم عالم الكائنات الصغيرة أربع ألعاب عائلية ممتعة، تشمل «رقصة الأخطبوط» و«قفزة قنديل البحر» و«السلحفاة الدوّارة» و«سباق الأنقليس»، والتي يحمل كلّ منها الضيوف في مغامرة شيّقة إلى عالم الكائنات الصغيرة التي تعيش تحت المياه. وسيكون بانتظار الضيوف العديد من الشخصيات الودودة، مثل «كريل الرائع»، وعرضه الموسيقى المذهل مع محار البطلينوس والبرنقيل، أو مشاهدة نجوم البحر التي تتمايل وتتمدد وتغير شكلها في مختلف أرجاء هذا العالم. ويضم عالم الكائنات الصغيرة أيضاً مطعم «بيتسي بايتس» حيث يمكن للضيوف تناول أطباقهم المفضلة مثل البيتزا وأصابع الدجاج وعصائر السلاش المنعشة. ويمكن للصغار الاستمتاع بتسوق العديد من الحيوانات المحشوة والألعاب والملابس في متجر «سكويرتس».

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