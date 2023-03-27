كيو للعقارات تكشف عن مجموعة وحدات الأكبر مساحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة كيو للعقارات، والتابعة لمجموعة كيو القابضة، النقاب عن مجموعة من الشقق الفخمة في مجمع ريم هلز الذي يقع في قلب العاصمة أبوظبي، ويُعد أول مجمع سكني مُسوَّر في جزيرة الريم، وهذه الوحدات السكنية هي الآن الأكبر مساحة في السوق العقاري للعاصمة أبوظبي.

وقال بن هَدسُن، الرئيس التنفيذي لكيو للعقارات: «إننا مدركون لوجود طلب كبير على المجمعات السكنية التي توفر توازناً حقيقياً في الحياة، بحيث تُشكل ملاذاً لطلب الهدوء والاسترخاء في بيئة فاخرة متطورة، ولكن دون الانقطاع عن الحياة ومستلزماتها. ولذلك نرى أن هذه المجموعة تحظى بالكثير من الإعجاب، حيث يمكنك الاسترخاء في شقتك الخاصة الرائعة، ولكنك تستطيع الانتقال خلال دقائق إلى مدينة أبوظبي الزاخرة بالحياة لحضور اجتماع عمل أو قضاء يوم ممتع».

وتأتي الشقق التي أطلقت حديثاً في مشروع ريم هلز تعبيراً عن رسالة كيو للعقارات في توفير أعلى جودة للحياة بالنسبة للساكنين، وتلبية حاجات المجتمع الحالية منها والمستقبلية.

وقد صممت المجموعة الجديدة لأولئك المشترين الذين يبحثون عن القيمة الحقيقية، ويريدون سكناً عصرياً بالغ الجمال في منطقة تُعد محط أنظار الجميع. وتضم المجموعة المطروحة للبيع شققاً من غرفة نوم واحدة، ومن غرفتين، وثلاث غرف، ومنازل دوبلكس تاون هاوس من ثلاث غرف نوم. وهذه الوحدات السكنية هي الآن الأكبر مساحة في السوق العقاري للعاصمة أبوظبي.

وتضم كل شقة من تلك الوحدات غرفاً ممتازة الإضاءة، وسماتٍ وتوزيعاً للغرف والمرافق يلبي مختلف الأذواق، بما يكفل توفر أعلى معايير الراحة والحياة المترفة الهانئة. وقد صُممت جميع الشقق بمراعاة الراحة التامة وسهولة الاستخدام والحركة، بما في ذلك وجود خيارات للمطابخ المفتوحة أو المغلقة أو المطابخ المدمجة مع غرف الطعام، وهناك غرف للخادمة، وغرف نوم رئيسية، وغرف تخزين واسعة، وحجيرات ملحقة بغرف النوم لخزائن وتبديل الملابس، بالإضافة إلى الشرفات الفسيحة.

وتمتد الحدائق الصغيرة المتميزة متعددة المستويات بكل انسجام لتربط بين كل بنايتين في عرضٍ يقف شاهداً على روعة التصميم الفريد الذي يُميز مشروع ريم هلز.

ورغم ما يُقدمه مشروع ريم هلز من حياة هادئة في واحةٍ من الطمأنينة والأمان، فإن الموقع المركزي للمشروع يعني أيضاً سهولة الوصول إلى مختلف المرافق ونقاط الجذب في أبوظبي، كالقرب من الشاطئ، والمدارس، والجامعات، ومراكز التسوق، ومرافق الحياة الليلية وغيرها.

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