القرية العالمية تعلن عن الفائزة بمبلغ 27 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية عن الفائزة في تحدي #رحلات_الروائع، تانيشا فاسانداني، التي شاركت في «مهرجان شارع السعادة – بقيادة النساء» وفازت بجائزة نقدية بقيمة 27,000 درهم.

عبّرت فاسانداني عن سعادتها الغامرة بالفوز وقالت: «شجعتني ابنتي كوشي، التي يُترجم اسمها إلى السعادة، على المشاركة في تحدي الكاريوكي من أجل قضاء وقت ممتع فقط، ولم يخطر على بالي مطلقاً في ذلك الوقت أنني سأكون الفائزة بالجائزة!».

دعت القرية العالمية ضيوفها للمشاركة في فعالية «رحلات الروائع» كجزء من مهرجان السعادة، حيث شاركوا بتحديات المقعد الخلفي الممتعة من جميع أنحاء العالم. وبعد ذلك تم إدخال جميع الضيوف الذين أكملوا التحدي بنجاح في السحب للحصول على فرصة للفوز بـ 27,000 درهم إماراتي.

تستمر القرية العالمية بالترحيب في ضيوفها خلال الموسم 27 لغاية 29 أبريل 2023. وتستقبل الوجهة الضيوف يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل خلال شهر رمضان المبارك.

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