1.2 مليار مبيعات عقارات تجارية وفندقية بدبي في فبراير

المصدر: دبي – بشار باغ

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شهدت دبي في فبراير الماضي 667 صفقة بيع لوحدات عقارية تجارية وفندقية بقيمة ناهزت 1.2 مليار درهم بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وشملت مبيعات العقارات الفندقية في فبراير الماضي 270 صفقة بيع لشقق فندقية في دبي بقيمة 644 مليون درهم، واستحوذت منطقة برج خليفة على الحصة الكبرى من مبيعات الشقق الفندقية في دبي في الشهر الماضي، إذ سجلت 60 صفقة بيع بقيمة 259.7 مليون درهم، تلتها من ناحية قيمة المبيعات منطقة الخليج التجاري بنحو 33 صفقة بقيمة 86.5 مليون درهم وحلت منطقة زعبيل الأولى ثالثاً بـ11 صفقة بقيمة 56.7 مليون درهم، وجاءت منطقة جميرا بيتش ريزيدنس رابعاً بـ8 صفقات بقيمة 56.2 مليون درهم تلتها في المرتبة الخامسة منطقة دبي كريك هاربور بـ11 صفقة بقيمة 29.9 مليون درهم.

وتم تسجيل 144 صفقة بيع لغرف فندقية في دبي في الشهر الماضي بقيمة ناهزت 234.6 مليون درهم، واستحوذت مرسى دبي – دبي مارينا على النسبة الكبرى من بيعات الغرف الفندقية في دبي بـ87 صفقة بقيمة 170.2 مليون درهم تلتها الخليج التجاري بـ23 صفقة بقيمة 33 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالعقارات التجارية، فقد سجلت دبي الشهر الماضي 186 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 230.1 مليون درهم، واستحوذت منطقة الخليج التجاري على النسبة الكبرى من مبيعات المكاتب المسجلة في فبراير إذ شهدت 102 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 142.3 مليون درهم، تلتها منطقة أبراج بحيرة جميرا بـ63 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 55.6 مليون درهم.

وتم تسجيل 67 صفقة بيع لمحال تجارية في دبي الشهر الماضي بقيمة 111.7 مليون درهم، وتصدرت منطقة ميدان وان باقي المناطق من ناحية حجم مبيعات المحال إذ سجلت 19 صفقة بقيمة 44.1 مليون درهم تلتها أبراج بحيرات جميرا بنحو 10 صفقات بقيمة 16.2 مليون درهم.

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