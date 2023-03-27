الإمارات الثانية عالمياً لبدء حياة جديدة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً في مؤشر أفضل وجهات العالم للمقيمين لبدء حياة جديدة بالخارج، والمعروف أيضاً باسم «اكسبات انسايدر»، الصادر من مؤسسة «انترنيشنز» الألمانية لأبحاث جودة المعيشة.

وأفاد 85% من المقيمين في الإمارات بأنه من السهل على المرء أن يعيش في الإمارات من دون أن يتحدثوا اللغة المحلية مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 51%.

وأعرب المقيمون في الإمارات عن سعادتهم حيال الطريقة التي تجري بها معالجة المسائل الإدارية الإجرائية، خاصةً المتعلقة باستصدار تأشيرات الإقامة، إذ نالت الإمارات الصدارة عالمياً في المؤشر الفرعي «سهولة استصدار تأشيرات الإقامة للأجانب».

كما نالت المركز الثالث عالمياً في فئة «وفرة الخدمات الإدارية عبر الشبكة الدولية للمعلومات»، والمركز الثالث في فئة «سهولة الدخول إلى شبكة انترنت عالية السرعة من المنزل، وكلتا الفئتين يندرجان ضمن المؤشر الفرعي «الحياة الرقمية وكانت صدارة المؤشر العام للبحرين تليها سنغافورة، إستونيا، سلطنة عُمان.

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