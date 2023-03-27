منصة «إنفستوبيا» تستكشف فرصاً استثمارية في أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» عن أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي أخيراً، ومنها الشراكة مع «بيزنس فنلاند»؛ الهيئة الاقتصادية الحكومية في فنلندا المعنية بتمويل الابتكار والترويج للتجارة والسفر والاستثمار، من أجل استكشاف فرص استثمارية في القارة الأفريقية.

وتسهم هذه الشراكة بين منصة إنفستوبيا العالمية وأبرز هيئة اقتصادية فنلندية في استكشاف آفاق اقتصادية واسعة وجديدة في مناطق مختلفة في العالم، خاصة في القارة الأفريقية. وبرز خلال مؤتمر إنفستوبيا 2023 حضور الهيئات والشركات الفنلندية المكثف في جلسات المؤتمر ونقاشاته أو عبر تنظيم طاولة مستديرة حضرها قادة أعمال عالميون.

وقال تيمو ميتسا توكيلا، المدير التنفيذي لهيئة «بيزنس فنلاند»، إن «الحاجة المتزايدة للحلول المستدامة تولد فرصاً جديدة وسريعة النمو في الأسواق. وأصبحت فنلندا على الصعيد العالمي، من أكثر الشركاء المفضلين في الحلول التي تعمل على تشكيل المستقبل. وتسهّل بيزنس فنلاند مشاريع واسعة النطاق قائمة على الاستدامة وتلبي احتياجات المجتمع والأسواق، كما تحفّز الابتكارات، وتدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتخلق قيمة للعملاء النهائيين. ويتم إنشاء القيمة من خلال التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة المبتكرة والمؤسسات البحثية، وهو أمر وثيق الصلة بما تعمل من أجله إنفستوبيا».

وقالت فيكتوريا إيفانوفا، كبيرة مستشاري «بيزنس فنلاند»: «نحن متحمسون جداً لكوننا جزءاً من إنفستوبيا، المنصة التي تتمتع بإمكانات كبيرة لإحداث تأثير عالمي حقيقي. وفي هذا المؤتمر السنوي، جمعنا بين التقنيات الفنلندية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى مشاريع تجارية مبتكرة وقائمة على أهداف التنمية المستدامة من أفريقيا ومجتمع الاستثمار العالمي».

وفي سياق هذه الشراكة، نظمت «بيزنس فنلاند»، طاولة مستديرة حضرها قادة أعمال عالميون، وناقشت الفرص والمشاريع الاستثمارية في القارة الأفريقية، التي تستخدم التقنيات التحويلية الفنلندية والحلول المبتكرة لتعزيز الاقتصادات الأفريقية التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفجوة الرقمية وانخفاض الإنتاجية. واستعرضت النقاشات فرصتين فريدتين للنمو في أفريقيا، ومنها أعمال شركة Isizwe، التي تقوم ببناء شبكات اتصال مجدية تجارياً وسريعة وميسورة التكلفة لمناطق النمو الحضري المكتظة بالسكان، ومشروع تعدين النحاس والزنك Prieska، حيث تطور الشركة منجماً ذكياً ومستداماً من خلال إعادة فتح منجم النحاس والزنك المتراكم واستخدام مختلف العروض الفنلندية ذات القيمة المضافة وأحدث التقنيات، من أجل إنشاء أول عملية تعدين خالية من الكربون.

وفي إطار التعاون بين إنفستوبيا و«بيزنس فنلاند»، أسهمت شركة «آي إم كيو كوانتوم كمبيوترز» الفنلندية ممثلة برئيسها التنفيذي والمؤسس المشارك لها جان جويتز، في جلسة خلال المؤتمر تحت عنوان «قفزة نوعية: تحويل الصناعة بالاعتماد على الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي».

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