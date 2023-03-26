جمارك دبي تؤكد التعاون بين العام والخاص لتحقيق أهداف D33

المصدر: دبي- البيان

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ثمّن المجلس الاستشاري لجمارك دبي، أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة، تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس 2023، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهدافها.

وأكدت مجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، أن أجندة دبي الاقتصادية، تمهد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتجاري المبني على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تضم الحزمة الأولى من المشاريع التحولية، مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، مشيرين إلى أن الأجندة سترفع من تنافسية دبي، وتعزز موقعها المحوري في التجارة العالمية، بما ينعكس إيجاباً على كونها الوجهة المفضلة للشركات والتجار.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نتوقع أن يحقق القطاع الاقتصادي والتجاري لدبي نمواً قوياً خلال العام الجاري، حيث تظهر مؤشرات الربع الأول، تحقيق مستويات قوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك استكمالاً للانطلاقة التي شهدها اقتصاد دبي خلال العام الماضي، حيث سجل إجمالي عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي 26 مليون معاملة في 2022، وتعمل جمارك دبي على توفير خدمات ذكية ورائدة لتقليص الإجراءات الجمركية، والتسهيل على المتعاملين، لتنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية، وتسهيل الأعمال على التجار والمستثمرين، بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33، كما احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، مع ارتفاع إجمالي أعداد مستخدميه خلال 2022، بنسبة 127 %، إلى 66 مليون مسافر، مقارنة بـ 29.1 مليون مسافر في 2021، وتم تأسيس 88 ألف شركة جديدة، وبلغ عدد المستثمرين الجدد خلال العام الماضي 174 ألف مستثمر.

وتخلل الاجتماع الذي حضره جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية، إلى جانب مجموعات العمل والتجارة، عدد من العروض التوضيحية، حيث استعرض خالد الزرعوني اختصاصي مركز الابتكار في جمارك دبي محفزات الابتكار في جمارك دبي، ودوره في دعم أعمال التجار، من خلال تسريع العمليات، وخفض الكلفة عبر الأنظمة التقنية المبتكرة، مشيراً إلى أن منتدى استشراف المستقبل الذي نظمته جمارك دبي، ضمن نشاطاتها في أسبوع الابتكار، والتي شارك فيها ما يزيد على 100 خبير في القطاعات التقنية المختلفة بدوائر حكومة دبي، ومجموعات الأعمال في الإمارة، تمخض عن تقديم أكثر من 30 مبادرة مبتكرة، لتعزيز الخدمات وتطويرها.

وقدّم ساهيتا تشاتورفيدي من مجلس الأعمال الهندي عرضاً بعنوان (عشر سنوات من تجارة التجزئة وخطة دبي D33 استثمار فرص النمو)، تناول خلاله تطور الاقتصاد في إمارة دبي، وخطة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، والتي تسعى إلى مضاعفة الإنتاج، ومضاعفة تجارة دبي مع العالم، والتي تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو، بفضل الأفكار المبتكرة والتكنولوجيا.

كما تحدث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهميتها في اقتصاد الإمارات، حيث يوجد في الإمارات ما يقارب 400 ألف مؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم في نحو 60 % من الاقتصاد غير النفطي، وتوفر 86 % من فرص العمل في القطاع الخاص، وتشكل 73 % من قطاع التجارة في الإمارات، و16 % من قطاع الخدمات، وتسهم في 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن إنتاجية قطاع التجزئة في الإمارات تصل إلى ما يقرب من 100 مليار درهم، أي 27 % من إجمالي الناتج المحلي، كما تشكل القوة العاملة في قطاع التجزئة في دبي، 21 % من إجمالي القوة العاملة في دبي، ويستقطب قطاع التجزئة 20 % من إجمالي الاستثمارات، وتحدث عن خطة دبي D33، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز قطاع تجارة التجزئة، وهذا سيشكل فرصة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار هنا، وسيحقق ازدهاراً لقطاع تجارة التجزئة.

وعرض هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، شرحاً بعنوان «خطة دبي الاقتصادية D33: تسريع نمو دبي للوصول إلى الريادة العالمية»، حيث أوضح أن أجندة دبي الطموحة، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة، تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال والتجارة، لتحقيق الريادة على كافة المستويات، مشيراً إلى أن دبي تحتل مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية، مثل المركز الأول في مؤشر بيئة الأعمال، ضمن فئة مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأفضل مدينة للعيش والعمل، وأحد أهم المراكز اللوجستية والتجارية العالمية، وعلى مؤشرات السياحة، احتلت دبي المركز الأول، كالمقصد الأبرز للسياح في 2022.

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