دبي ملاذ للمغتربين وقاعدة انطلاق للأعمال

المصدر: دبي- سيد صالح

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وصفت «لو فيغارو» دبي بأنها ملاذ آمن للمغتربين الباحثين عن حياة أفضل، كما أنها قاعدة انطلاق للأعمال التجارية، باعتبارها باتت مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً مرموقاً.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في مقابلة مع شهرزاد عجون، مؤسسة «فيفث افينيو إنترناشيونال ريال ايستيت» لخدمات الوساطة العقارية في دبي، ومديرتها التنفيذية، أن مكانة دبي كونها ملاذاً آمناً للوافدين وقاعدة انطلاق تجارية، إلى جانب الميزتين الأساسيتين اللتين تتمتع بهما دبي، وهما موقعها الجغرافي المثالي، وطابعها المميز المتسم بالديناميكية والحيوية قد انعكست جميعها بالإيجاب على سوق العقارات في دبي، إذ أسهمت هذه العوامل مجتمعة في الازدهار الراهن، الذي تشهده هذه السوق. وأكدت أن ثمة حالة من الإقبال الهائل على عقارات دبي من كل الفئات تشهدها سوق العقارات في دبي حالياً.

وقالت شهرزاد عجون: «تقبل النخب من كل أنحاء العالم، وبصفة خاصة أوروبا على عقارات دبي، بصورة لافتة، وذلك إما لغرض الاستثمار أو للتمتع بمنزل ثانٍ ينعمون فيه بقضاء عطلة هادئة في مكان فخم». وأضافت: «تتنوع اختيارات النخب عند شراء عقارات دبي بين شقق فاخرة في الطوابق العلوية من البيانات «بنتهاوس» ذات إطلالة 360 درجة، فلل ذات إطلالات على الخليج العربي أو على ملاعب للجولف، وقصور فخمة مشيدة على جزر خاصة. ويتراوح النطاق السعري لخيارات النخب من 1 مليون إلى 30 مليون يورو «3.7 ملايين درهم إلى 118.9 مليون درهم» للوحدة الواحدة».

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