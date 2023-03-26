إدراج «الأنصاري» في سوق دبي 6 أبريل

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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قال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: إن الهدف من إدراج المجموعة في سوق دبي المالي هو النمو وتحقيق أهداف الشركة، مؤكداً أن 10 % ستكون كافية.

وأضاف الأنصاري، في تصريحات لـ«البيان»، على هامش إعلان الشركة عن الإدراج في سوق دبي المالي: إن الشركة ستكون الأولى التي تدرج في سوق دبي في عام 2023، متوقعاً زيادة 60 فرعاً جديداً خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية طلبات السوق.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس الجاري. ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق دبي المالي يوم 6 أبريل المقبل. وأشار الأنصاري إلى أن حصة الشركة من سوق التحويلات بالإمارات بلغت 38 % ومن التحويلات الفردية على المستوى العالمي نحو 2.6 %، مؤكداً أن الهدف الأساسي من التوسع هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في الإمارات عبر الفروع رغم نمو المعاملات الإلكترونية. وانتهى يوم الجمعة الماضي الاكتتاب في مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» للمستثمرين المحترفين، وسبقه يوم الخميس الماضي إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في الإمارات.

زيادة المتاح للأفراد

واستجابة للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد، أعلنت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»، عن ممارسة حقها في زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي للمجموعة من 37.5 مليون سهم عادي إلى 56.25 مليون سهم عادي بعد حصول المساهم البائع على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويبقى حجم الطرح على حاله عند 750 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الأنصاري للخدمات المالية، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم و773 مليون درهم، بنطاق سعري بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة تتراوح عند الإدراج بين 7.5 مليارات درهم و7.73 مليارات درهم. ونتيجةً لقرار المساهم البائع زيادة حجم الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد، سيتم تخصيص 693.75 مليون سهم عادي لشريحة المستثمرين المحترفين بدلاً من 712.5 مليون سهم عادي.

قيمة الأسهم

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن سابقاً، والذي يتراوح بين 1 و1.03 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 56.3 و57.9 مليون درهم تمثل ما نسبته 7.5 % من حجم الطرح العام الأولي.

يشار إلى أن أسهم الطرح ليست جديدة، وإنما هي أسهم قائمة مملوكة حالياً للمساهم البائع «الأنصاري القابضة» التي تبيع 10 % من ملكيتها في المجموعة. وبالتالي ستذهب عائدات الطرح للمساهم البائع دون أن تتلقى المجموعة أي عائدات من الطرح العالمي. وسيحتفظ المساهم البائع بملكية 90 % من أسهم المجموعة عقب الطرح العالمي.

توزيع الأرباح

وبعد اكتمال الطرح العالمي، تعتزم الشركة اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، بحيث ستُصرف هذه التوزيعات مرتين خلال كل سنة مالية وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتهدف المجموعة إلى توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى عن عائدات العام 2023، على أن يتم تقديم توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023 وتوزيعات النصف الثاني في أبريل 2024، وبعد ذلك، من المتوقع توزيع أرباح (تُدفع مرتين سنوياً) بمعدلٍ لا يقل عن 70 % من صافي الأرباح المحققة.

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