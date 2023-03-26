دبي تتصدر عربياً في عوائد الاستثمار العقاري

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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تصدرت إمارة دبي عربياً في معدل العائد الاستثماري على شراء العقارات، وفق مؤشر «numbeo» العالمي لقياس أسعار السلع، الذي أظهر تنافسية واضحة لعقارات الدولة في تحقيق الربحية مقارنة بالأسواق الأخرى على الصعيد الإقليمي، حيث باتت وجهة مفضلة لأصحاب رؤوس الأموال لشراء العقارات متقدمة على الكثير من الأسواق المحيطة والجاذبة في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا، استناداً إلى معدل الربحية المحقق مقابل القيمة المدفوعة وحجم رأس المال المستثمر من قبل المشترين.

ويشهد سوق العقارات في الإمارات حالياً تنافسية بين المطورين لإرساء أسعار جاذبة لرؤوس الأموال، حيث أفادت المؤشرات المحلية لرصد الأسعار بوجود ثبات نسبي في أسعار شراء العقارات في سوق دبي دون تغيرات ملحوظة مقابل الأسعار السائدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي تقلص الحد الأدنى لأسعار البيع للعقارات بسوق أبوظبي بحوالي 7 % خلال الربع الأول من العام الجاري، في ظل تنافسية المطورين وتزايد حجم الوحدات المطروحة في السوق، مع دخول العديد من المشاريع السكنية تحت الإنشاء والتي أنجزت أعمالها الإنشائية.

وأوضحت بيانات «numbeo» عن أسعار قطاع العقارات زخماً واضحاً تحققه عقارات الإمارات بشكل عام مقابل أسعار الشراء والقيمة المحققة من إعادة تأجير الوحدات في ظل معدلات الأسعار الإيجارية السائدة بمناطق الاستثمار العقاري الحر، حيث تنافس جاذبيتها بشكل واضح أسواقاً دولية نشطة مثل سنغافورة وهونج كونج وآيسلندا وسويسرا والولايات المتحدة وأيرلندا.

متوسط العائد

ووفق بيانات المؤشر، فإن متوسط العائد السنوي على العقارات بلغ في دبي 9 %، سواء على صعيد العقارات داخل مركز المدينة أو في المناطق الأخرى التابعة للإمارة، فيما جاءت أبوظبي أيضاً بمتوسط 8 % على صعيد العائد المحقق حيث ينشط بها أداء العقارات ولاسيما في مناطق شراء الأجانب.

وأظهرت مؤشرات منصات ومؤسسات مختصة برصد القطاع العقاري المحلي منها «propertyfinder» استمرار احتفاظ السوق حتى نهاية فبراير الماضي، بمستويات أسقف العائد الإيجاري المرتفعة التي وصلت إليها بنهاية العام الماضي، حيث يتراوح المتوسط السائد للعائد الإيجاري في دبي ما بين 5 و9 % باختلاف التوزيع الجغرافي لمناطق الاستثمار وبمقدمتها مجمع دبي للاستثمار ومنطقة «الجميرا» ومدينة «محمد بن راشد» ومنطقة «دبي هيلز استيت» و«دبي هاربور» ومنطقة «مارينا دبي» وغيرها.

عقارات أبوظبي

وتراوح العائد الإيجاري عن عقارات أبوظبي عن الفترة الأولى من العام الجاري ما بين 3 و8.5 % وذلك ضمن 6 مناطق استثمارية رئيسية تتيح شراء العقارات الحر لكل من المواطنين والأجانب منها جزيرة «الريم» وجزيرة «ياس» وشاطئ الراحة ومنطقة «الريف» و«السعديات» ومنطقة «مصدر». وأفاد رصد أسعار البيع بأن الحد الأدنى لسعر القدم المربع في عقارات أبوظبي قد تقلص حالياً إلى 650 درهماً مقابل 700 درهم منذ 6 أشهر، وتحديداً بداية الربع الأخير من 2022، في الوقت الذي وصل السقف الأعلى لسعر القدم المربع حوالي 2200 درهم في مناطق العقارات الأكثر غلاءً في الأسعار.

وطبقاً للأسعار السائدة منذ بداية العام الجاري يبدأ سعر الشقة المؤلفة من غرفة واحدة من 560 ألف درهم ليصل أعلى سعر لما يناهز 2.5 مليون درهم، بينما يبدأ سعر الشقة المؤلفة من غرفتين من 750 ألف درهم لتصل إلى حوالي 4.3 ملايين درهم. في الوقت ذاته تبدأ أسعار الشقق ذات الثلاث غرف من سعر يناهز المليون درهم بينما يصل السقف الأعلى لسعرها 7 ملايين درهم.

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