«موانئ أبوظبي» تطلق خدمة ملاحية جديدة مع الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي، خدمة ملاحية جديدة مباشرة تعزز الربط التجاري واللوجستي، وتيسّر حركة التجارة مع دولة الكويت الشقيقة، وسيتم تخصيص هذه الخدمة الجديدة لشحن البضائع المدحرجة من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ في الكويت.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، بمجموعة موانئ أبوظبي: «نحرص في مجموعة موانئ أبوظبي، انطلاقاً من مكانتنا كمزود إقليمي رائد للحلول اللوجستية والتجارية وسلسلة الإمداد، على تسخير قدراتنا اللوجستية المتكاملة تلبيةً لمتطلبات متعاملينا، ونمو أعمالهم وتسهيل وصولهم إلى الأسواق المستهدفة بأقل فترة زمنية وبأسعار تنافسية عبر ميناء خليفة، البوابة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي».

نمو

وشهدت العلاقات التجارية الثنائية الوثيقة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث القيمة ونوع البضائع التجارية، وارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ليصل إلى 43.5 مليار درهم، مقارنة مع 38.5 مليار درهم في عام 2021، بنمو نسبته 13 %، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى الكويت من 12.7 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم، وكذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير إلى الكويت من 20.9 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع الواردات إلى الإمارات من 4.9 مليارات درهم إلى 7.3 مليارات درهم. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت أخيراً أحجام التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول المنطقة نمواً لافتاً يعزى إلى تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة وبناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار، منها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة موانئ أبوظبي مع كل من مصر والأردن والعراق وتركيا.

ويأتي إطلاق الخدمة الملاحية الجديدة بين ميناء خليفة وميناء الشويخ كجزء من جهود مجموعة موانئ أبوظبي الرامية إلى تعزيز الربط التجاري وتيسير حركة التجارة في المنطقة عبر ميناء خليفة.

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