الإمارات تشدد على تعزيز أمن الطاقة والغذاء

المصدر: تشيناي (الهند) - البيان

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اختتمت الإمارات أمس مشاركتها في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل الإطار (FWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، على مدى يومي 24 و25 مارس الجاري في مدينة تشيناي في الهند، وناقش التقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل الإطار لعام 2023.

وقدم فريق الإمارات خلال الاجتماع توقعات النمو الاقتصادي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع مستويات التضخم حول العالم. كما شدد فريق الدولة على ضرورة استمرار التنسيق من خلال مجموعة العشرين حول أهم الخطوات الحالية والطويلة المدى المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وأخيراً شدد فريق الدولة على ضرورة تعزيز الاستقرار المالي العالمي للحد من أثر تنامي التحديات الحالية في قطاع الخدمات المالية.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من شما يوسف عبد الغني، مدير مشاريع ونائب الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة المالية، وسعود النوري، رئيس قسم الشؤون الآسيوية في إدارة الشراكات الدبلوماسية في مكتب مؤتمر الأطراف (COP28)، وفارس خميس الكعبي، محلل أول دائرة البحوث والإحصاء في مصرف الإمارات المركزي، وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين، والدول المدعوة وممثلو المنظمات الدولية.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع أحدث التوقعات والتداعيات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، كما تباحثوا بشأن القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة ومدى تأثيرهما على التضخم وآفاق النمو.

وعلى هامش الاجتماع، نظمت دولة الرئاسة لمجموعة العشرين جمهورية الهند فعالية جانبية بمشاركة أعضاء مجموعة عمل الإطار لمناقشة مخاطر الاقتصاد الكلي الناجمة عن تغير المناخ والتطرق للمسارات المتاحة للتصدي لهذه المخاطر، وسيؤخذ بنتائج المناقشات في صياغة تقرير مجموعة العشرين بهذا الشأن، كما شاركت دولة الإمارات في تنظيم هذه الفعالية بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف (COP28).

تجدر الإشارة إلى أنه ستتم مناقشة التقدم المحرز في خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023 في الاجتماع القادم للمجموعة، والذي سيتحدد موعده لاحقاً.

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