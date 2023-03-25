«الأنصاري للصرافة» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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قرع فريق شركة الأنصاري للصرافة، بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، جرس التداول دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وكانت شركة الأنصاري للصرافة أعلنت مساهمتها بـ 50 مليون درهم لدعم مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومن ضمنها الحملة الرمضانية 2023.

وتعهدت "الأنصاري للصرافة" بتقديم 50 مليون درهم للمساهمة في دعم برامج العمل الخيري والإنساني التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية في مختلف أنحاء العالم، ضمن 5 محاور رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات على أن يتم صرف المبلغ خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتستكمل حملة "وقف المليار وجبة" النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف حيث حققت 15.3 مليون وجبة بتبرعات من الأفراد، مواطنين ومقيمين من أكثر من 115 جنسية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي نجحت في مضاعفة عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات والشركات، فيما نجحت حملة "مليار وجبة" التي انطلقت في شهر رمضان 2022 في تحقيق مستهدفاتها في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً، وأسهمت بإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم.

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