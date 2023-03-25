3 مليارات درهم مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوع الماضي وربح رأسماله السوقي 3 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 585.2 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 588.25 مليار درهم أمس. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة 6.8 مليارات درهم خلال الأسبوع، منها 5.5 مليارات في سوق أبوظبي و1.3 مليار في سوق دبي وجرى تداول 1.6 مليار سهم عبر 89.44 ألف صفقة. وارتفع في سوق دبي الأسبوع الماضي أسهم مصرف عجمان 17 % والخليج للملاحة 9.1 %، ودبي للاستثمار 3.5 %، وديوا 3.5 %، وأمانات القابضة 3 %.

وفي أبوظبي، صعدت أسهم دانة غاز 7.24 %، وأدنوك للغاز 5.26 %، و«إي آند» 4.04 %، وارتفع «أبوظبي التجاري» 3.64 %. وخلال الأسبوع الماضي، تقدم سوق أبوظبي البورصات العربية مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 4.87 مليارات دولار من 735.7 مليار دولار إلى 740.5 مليار دولار، بحسب صندوق النقد العربي فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي عند 159.3 مليار دولار. وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، الجمعة، عند مستوى 9502.51 نقطة، منخفضاً 0.49 %، فيما أقفل مؤشر سوق دبي بتراجع 0.42 % إلى 3349.48 نقطة. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.24 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و196.45 مليون درهم في سوق دبي.

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