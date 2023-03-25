8.6 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 8.6 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2395 مبايعة بقيمة 6.63 مليارات درهم، منها 218 مبايعة للأراضي بقيمة 1.9 مليار درهم، و2177 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.73 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 550 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 94 مبايعة بقيمة 327 مليون درهم وتلتها الحبية الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 248 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 61 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في نخلة جميرا ومبايعة بقيمة 52 مليون درهم في مرسى دبي.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 260 مبايعة بقيمة 217 مليون درهم وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 642 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 372 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.54 مليار درهم منها 82 رهن أراض بقيمة 737.98 مليون درهم و338 رهن فلل وشقق بقيمة 801.2 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 268 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 240 مليون درهم.

وتم تسجيل 349 هبة بقيمة 522.01 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 131 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 88 مليون درهم.

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