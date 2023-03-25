9 ملايين جوائز «إينوك» و«دبي للمهرجانات والتجزئة» في مهرجان التسوق

المصدر: دبي- البيان

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كشفت مجموعة إينوك عن قائمة الفائزين في مهرجان دبي للتسوق. وقدمت اينوك جوائز نقدية بقيمة 100 ألف درهم إلى كل فائز من الـ 30 فائزاً في إطار حملتها «أنفق واربح»، في حين قدمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سيارة نيسان باترول ومبلغ 100 ألف درهم نقداً لكل فائز من الفائزين الـ 17 في إطار حملة السحب الضخمة التي أقيمت بين 15 ديسمبر 2022 إلى 29 يناير 2023. وبلغ إجمالي قيمة الجوائز 9 ملايين درهم.

وأتاحت المجموعة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان للعملاء دخول السحب من خلال إنفاق 25 درهماً أو أكثر في أي من متاجر «زووم» أو 50 درهماً في متاجر «أوتو برو» أو شراء خدمات محددة بمراكز خدمة تسجيل. كما أتاحت الحملة دخول السحب لمن اشتروا باقة «فائز في مهرجان دبي للتسوق» التي تضم 3 قسائم سحب و23 قسيمة خصم، من أي محطة خدمة اينوك أو إيبكو. وتدعم اينوك المهرجان منذ انطلاقه في 1996.

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