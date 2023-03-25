«كارفور» تطلق حملة «أبطال رمضان»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات، حملتها الرمضانية بعنوان «أبطال رمضان». الحملة التي انطلقت ابتداءً من 22 مارس، تتيح الفرصة للعملاء للمشاركة وترشيح أنفسهم أو أحبائهم، وذلك تقديراً لجهودهم في نشر وتعزيز خصائص ومزايا رئيسة في حياتنا مثل الأكل الصحي، والتسوق الذكي، والأعمال الخيرية والعمل الجماعي. وتهدف كارفور من خلال هذه الحملة إلى مساعدة العملاء لممارسة حياتهم بشكلٍ أفضل خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تشجيعهم على تجسيد قيم ومعاني رمضان.

وتستضيف كارفور، في إطار تقديرها وجهودها الداعمة لكافة شرائح وفئات المجتمع الإماراتي، مأدبة سحور في 8 أبريل، حيث سيتم الإعلان عن 5 أبطال فائزين، ومنحهم فرصة تجديد مطبخهم بالكامل من خلال الفوز بجائزة تتجاوز قيمتها الـ 20 ألف درهم.

ويتزامن مع ذلك حملة كارفور الرمضانية الترويجية، التي تتضمن خصومات تصل إلى أكثر من 50% على أكثر من 6000 منتج وسلعة. وعقدت كارفور شراكة مع الهلال الأحمر تتيح من خلالها الفرصة للعملاء للتبرع بصناديق تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للمحتاجين. ويتراوح سعر هذه الصناديق بين 50 و100 درهم، وتتضمن منتجات كارفور الخاصة، ويمكن شراؤها للاستخدام الشخصي، أو منحها للعائلات المحتاجة في جميع أنحاء الإمارات.

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