«وصل» تطرح 3866 وحدة بمجمع سكني للموظفين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول؛ إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، إطلاق «وصل موزاييك»؛ المجمع المخصص لسكن الموظفين بمنطقة الورسان.

ويتكون المشروع الجديد من 3866 وحدة في 33 مبنى توفر وحدات مشتركة مكونة من الاستوديوهات وشقق بغرفة واحدة، بمساحات تتراوح من 275 إلى 726 قدماً مربعة. ويتضمن المشروع العديد من المرافق، بما في ذلك حمام السباحة والصالة الرياضية وملاعب كرة السلة والطائرة ومركز مجتمعي ومواقف للسيارات وتسعة محال تجارية تضم سوبرماركت وعيادة وصيدلية. ويوجد في كل مبنى مطبخ مشترك وغرف لتناول الطعام في الطابق الأرضي.

وتم تطوير «وصل موزاييك» في موقع استراتيجي بمنطقة الورسان بالقرب من سوق التنين، ما يعني الوصول السهل والمباشر إلى شارعي الإمارات ورأس الخور. ويقع المشروع على مقربة من رأس الخور والورقاء وند الحمر والمدينة الأكاديمية. وتشمل المعالم السياحية الأخرى القريبة منه دبي سفاري بارك ومردف سيتي سنتر ودبي أوتلت مول.

ويبرز المشروع الجديد حرص وصل على دعم رفاهية الموظفين وتوفير احتياجاتهم، لا سيما وأنه يوفر أسلوب حياة فريداً من نوعه، خصوصاً مع وجود العديد من المرافق المريحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز