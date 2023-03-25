«الإمارات دبي الوطني كابيتال» أمين حفظ في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عيّن سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ، ليواصل السوق توسيع محفظة خدمات الحفظ الأمين المتاحة لديه.

وحصل الإمارات دبي الوطني كابيتال على رخصة الحفظ الأمين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وتعد الشركة الذراع المصرفية الاستثمارية العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ودخل البنك في شراكة مع بنك «بي إن واي ميلون»، أكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ في العالم، لتقديم خدمات الحفظ لعملائها.

حلول آمنة

وتوفر الإمارات دبي الوطني كابيتال بصفتها أمين حفظ مرخصاً حلولاً آمنة للمستثمرين للاحتفاظ بالأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى. وتمثل هذه الخدمات مكملاً لما تقدمه الشركة من خدمات وحلول متنوعة للمستثمرين في الأوراق المالية. وسيوفر تحالف المجموعة مع بي إن واي ميلون لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى قدرات بي إن واي ميلون العالمية في مجال الحفظ وخدمة الأصول والبيانات والتكنولوجيا.

ويعد التعيين وتوسيع خيارات الحفظ المتاحة فيه خطوة جديدة في جهود السوق لتعزيز مستويات السيولة واستقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين إليه بما يسهم في زيادة وتنويع مكوناته وتوسيع قائمة الشركات قيد الإدراج وطرح منتجات وخدمات جديدة بجانب الارتقاء بممارسات حوكمة الشركات.

انضمام

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي: نرحب بانضمام الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ في السوق في خطوة مهمة ستسهم في زيادة خيارات الحفظ المتاحة أمام المستثمرين. وسنواصل توسيع محفظة الخدمات والمنتجات التي نقدمها للمستثمرين وتعزيز جودتها بما يرتقي بمكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كواحد من أكثر الأسواق المالية حيوية في المنطقة.

خدمات

وقال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: يسرنا تقديم خدمات الحفظ في سوق أبوظبي كجزء من محفظة خدمات الأوراق المالية الشاملة التي نوفرها. وتحالفنا مع «بي إن واي ميلون» يجمع بين الخبرة الإقليمية للمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وسجلها الحافل بالتميز مع المعرفة العالمية لأكبر بنك لخدمات الحفظ الأمين في العالم، مما يوفر لعملائنا خدمات الحفظ عبر مناطق جغرافية متعددة، بجانب مساهمتنا في دعم تطوير سلسلة القيمة لخدمات ما بعد التداول ونمو أسواق رأس المال في المنطقة.

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