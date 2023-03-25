الأنصاري للخدمات المالية تزيد أسهم المستثمرين الأفراد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» أمس قيام شركة «الأنصاري القابضة»- المساهم البائع بممارسة حقها في زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ضمن الطرح العام الأولي للمجموعة من 37.5 مليون سهم إلى 56.25 مليون سهم عادياً بعد حصول المساهم البائع على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم أخذ القرار استجابة للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد وتسجيل فائض في اكتتاب المستثمرين الأفراد في الإمارات. ويبقى حجم الطرح على حاله عند 750 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الأنصاري للخدمات المالية. ونتيجة لقرار زيادة حجم الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد، سيتم تخصيص 693.75 مليون سهم عادي لشريحة المستثمرين المحترفين بدلاً من 712.5 مليون سهم عادي وتقل نسبة الأسهم المخصصة للمستثمرين المحترفين بذلك إلى 92.5 % من إجمالي الطرح، انخفاضاً من 95 % المعلنة سابقاً.

النطاق السعري

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي يتراوح بين 1 و1.03 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 56.3 و57.9 مليون درهم تمثل 7.5 % من حجم الطرح العام الأولي.

يشار إلى أن أسهم الطرح ليست جديدة، وإنما هي أسهم قائمة مملوكة حالياً للمساهم البائع «الأنصاري القابضة» التي تبيع 10 % من ملكيتها في المجموعة. وبالتالي ستذهب عائدات الطرح للمساهم البائع دون أن تتلقى المجموعة أي عائدات من الطرح العالمي. وسيحتفظ المساهم البائع بملكية 90 % من أسهم المجموعة عقب الطرح العالمي.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث أُغلق الخميس 23 مارس باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، في حين انتهت أمس فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب المستثمرين المؤهلين، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 27 مارس 2023.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول إدراج الأسهم في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

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