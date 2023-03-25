روتانا تعزز التزامها بالعمل للحد من انبعاثات الكربون

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت روتانا التي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، التزامها بالحد من كل ما من شأنه أن يؤثر على تغير المناخ بشكل سلبي، وطرحت المجموعة عروضاً مستدامة ومحسّنة في الفنادق التابعة لها في الإمارات وخارجها، وذلك ضمن استعداد المنطقة لاستضافة أكبر مؤتمر لتغير المناخ لهذا العام تحت اسم مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر 2023.

وتماشياً مع مساعي المؤتمر لمناقشة الحلول العملية والطموحة وتتبع تقدم التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، تسعى روتانا جاهدة للقيام بدورها وتواصل العمل لتقليل استهلاك الطاقة والمياه، واعتماد التقنيات النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وكجزء من أهداف منصتها «روتانا إيرث» المعنية بكل ما يخص استدامة الشركة، رفعت روتانا نسبة استخدامها للمواد القابلة لإعادة التدوير بمعدل 8%، وخفضت نسبة تخلصها من النفايات في المكبّات إلى 17%، فضلاً عن خفضها نسبة استهلاكها للطاقة الكهربائية بمعدل 8%.

وفي إطار مساعيها الآيلة إلى تعزيز التزامها برفع الوعي البيئي، عينت روتانا مؤخراً ألكسندر غريب كسفير شاب للاستدامة. ليشارك المجموعة شغفها بتحقيق التغيير.

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