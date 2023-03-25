إنتل تعلن إطلاق منصة في برو الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت إنتل عن إطلاق منصة إنتل في برو Intel vPro الجديدة المدعومة بمجموعة كاملة من معالجات إنتل كور من الجيل الثالث عشر، وصممت المنصة خصيصاً للشركات، حيث تلبي احتياجاتها المتغيرة باستمرار، من خلال توفير أعلى درجات الأمان الشامل، وتمثل الحل الأنسب للشركات، التي تحتاج إلى تحديث حواسيبها، وزيادة مستويات الإنتاجية لجميع الموظفين، وتقدم المحفظة التجارية الواسعة هذا العام أكثر من 170 من الحواسيب الشخصية والمكتبية ومحطات العمل بواسطة الشركاء، بما في ذلك آيسر وأسوس وديل وإتش بي ولينوفو وفوجيتسو وباناسونيك وسامسونج.

تقدم منصة إنتل في برو الجديدة ميزة منع التهديدات الخطيرة، بفضل تزويدها بمجموعة من قدرات الأمان المدمجة، ما يسهم في تقليل السطح المعرض للهجمات 70% مقارنة بالحواسيب، التي يعود تاريخ صنعها إلى 4 سنوات، كما توفر تقنية تشفير الذاكرة الجديدة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات مستويات عالية من الأمان القائم على المحاكاة الافتراضية في نظام ويندوز، وتتيح المنصة للعملاء العديد من الخيارات المدعومة بتقنية Threat Detection Technology في ما يتعلق بعمليات الكشف والاستجابة الأمنية في معدات الأجهزة الطرفية.

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