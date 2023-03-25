البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بـ 21.5 ملياراً توزيعات

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح سخيّة عن العام الماضي 2022، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناهز إجمالي توزيعات الأرباح للبنوك الوطنية نحو 21.5 مليار درهم موزعة على 12 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منها 18.35 مليار درهم توزيعات نقدية و3.1 مليارات توزيعات أسهم مجانية.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي على ما نسبته 59.2 % أو 12.7 مليار درهم تشمل 9.85 مليارات توزيعات نقدية و2.84 مليار توزيعات مجانية.

وبلغ نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي 40.8 % من التوزيعات بقيمة 8.75 مليارات درهم تشمل 8.49 مليارات توزيعات نقدية و255.9 مليوناً توزيعات مجانية

أبوظبي الأول

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52 % من رأس المال المدفوع بما يعادل 0.52 درهم للسهم الواحد وبإجمالي 5.74 مليارات درهم عن 2022، بزيادة 7 % عن 2021، وذلك بعد تسجيل البنك أرقاماً قياسية سواء من حيث صافي الأرباح التي بلغت 13.4 مليار درهم، أو الإيرادات التي وصلت إلى 23.9 ملياراً.

أبوظبي التجاري

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح بقيمة 0.55 درهم للسهم، متضمنة أرباحاً نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهماً مجانية بقيمة 0.37 درهم للسهم، بإجمالي 3.82 مليارات درهم، ما يمثل 60 % من صافي الأرباح، لتتجاوز بذلك أعلى مستوى لتوزيعات الأرباح الذي بلغ 50 % من صافي الأرباح في الأعوام الخمسة السابقة.

الإمارات دبي الوطني

أقرت عمومية البنك توزيعات بقيمة 60 فلساً لكل سهم عادي، بقيمة 3.78 مليارات درهم عن العام الماضي، على ضوء النتائج القوية المحققة مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40 % إلى 13 مليار درهم.

دبي الإسلامي

صادقت الجمعية العمومية السنوية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % بقيمة إجمالية تناهز 2.2 مليار درهم، مع نجاح البنك في تسجيل نمو قياسي في صافي الأرباح بلغ 5.6 مليارات درهم، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك.

المشرق

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90 % من رأس المال بما يعادل 9 دراهم للسهم، وبإجمالي 1.8 مليار درهم عن العام الماضي بعد تحقيق البنك حيث بلغ صافي أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم.

أبوظبي الإسلامي

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم أي ما يعادل 49 فلساً للسهم عن العام الماضي مقارنةً بـ31 فلساً في 2021، أي ما يمثل 49.2 % من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

دبي التجاري

صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 912.5 مليون درهم عن 2022، تشمل توزيعات نقدية بنسبة 26.05 % ما يعادل 26.05 فلساً للسهم بإجمالي 730.1 مليون درهم، وأسهم منحة 6.51 % ما يعادل 6.51 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال بإجمالي 182.4 مليوناً.

رأس الخيمة الوطني

أوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية التي ستعقد في 10 أبريل المقبل بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 569.9 مليون درهم بما يعادل نسبة 34 % من رأس المال أي ما قيمته 34 فلساً للسهم.

الشارقة الإسلامي

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح بنسبة 15 % بإجمالي 462.2 مليون درهم موزعة على 10 % أرباحاً نقدية بقيمة 308.1 ملايين درهم و5 % أسهم منحة من رأس مال الشركة بقيمة 154 مليون درهم، وذلك بعد نجاح المصرف في تحقيق أرباح في 2022 تعد الأعلى تاريخياً منذ تأسيسه.

أم القيوين الوطني

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تعادل 10 % من رأس المال المدفوع، بعدما حقق البنك أرباحاً صافية بنحو 364.52 مليون درهم، بزيادة قدرها 38 %.

الفجيرة الوطني

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح عن طريق أسهم منحة بنسبة 6 % بما يعادل 120 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن العام الماضي، بعد تحقيق البنك نتائج قياسية وأفضل أداء تشغيلي له على الإطلاق.

مصرف عجمان

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5 % من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 73.5 مليون سهم منحة وبإجمالي 73.5 مليون درهم بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ورفع التوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز