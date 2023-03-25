دراسة لصندوق النقد العربي حول جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ

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أصدر صندوق النقد العربي، أمس، بالشراكة والتنسيق مع مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية (Regional Financing Arrangements) دراسة مشتركة حول الجهود الدولية لمواجهة تغيرات المناخ: دور مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية.

تستعرض الدراسة الجهود التي قامت مؤسسات المجموعة لدعم مساعي المجتمع الدولي ودولهم الأعضاء في مواجهة تغيرات المناخ، وإدخال قضايا المناخ في سياسات وعمليات هذه المؤسسات وخدماتها وأنشطتها بما في ذلك تسهيلات التمويل والمشورة الفنية والتدريب وبناء القدرات. وتمثل الدراسة فرصة لتعزيز تبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية حول دورها في مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، وكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تدعم جهود دولهم الأعضاء في قضايا المناخ سعياً لتحقيق التنمية المستدامة.

تشمل مؤسسات الترتيبات المالية الإقليمية المشاركة في إعداد الدراسة كلاً من: صندوق النقد العربي (AMF)، ومركز الأبحاث الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا (AMRO)، والصندوق الأوروبي-الآسيوي لدعم الاستقرار (EFSD)، المفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار المالي الأوروبية (ESM)، والصندوق الاحتياطي لدول أمريكا اللاتينية (FLAR). (أبوظبي - البيان)

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