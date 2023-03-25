الإمارات تشارك باجتماع لبحث التقدم المحرز في مجموعة عمل التمويل المستدام

المصدر: أودايبور(الهند) - البيان

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شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG) للعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس 2023 في مدينة أودايبور في الهند. وناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل التمويل المستدام والتقدم المحرز بشأن أولويات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023.

وضم فريق الإمارات المشارك في الاجتماع ثريا الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وعبدالعزيز المعلا رئيس فريق الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، والشركاء التابعون للمجموعة، وممثلو المنظمات الدولية. ناقش الاجتماع أولويات مجموعة التمويل المستدام، وتباحث أعضاء المجموعة خلاله حول سبل تعزيز تمويل العمل المناخي، فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات والأدوات المالية التي يمكن أن تساهم في تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، كما استعرض الأعضاء برامج بناء القدرات المحلية والجهود المبذولة لإيجاد حلول فعالة للتمويل المستدام.

ونظمت رئاسة الهند لمجموعة العشرين على هامش الاجتماع ورشتي عمل بمشاركة أعضاء مجموعة التمويل المستدام لمناقشة دور أدوات السياسات غير التسعيرية في دعم الاستثمار المستدام، وسبل توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تبادل الأعضاء خلال الورشتين المعارف والخبرات والتجارب المكتسبة في تحقيق هذه الأولويات.

وخلال مداخلته في الاجتماع، سلط فريق لإمارات الضوء على أهمية الاستثمار المؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز خارطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، كما استعرض تجربة دولة الإمارات في الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار المجتمعي. وشدد فريق الدولة على ضرورة التعاون بين مجموعة العشرين والخبراء في مجال التمويل المستدام لتوجيه تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وذلك للاستجابة لاحتياجات العاملين في قطاع التمويل المستدام.

وسيتم تحديد موعد الاجتماع القادم لمجموعة عمل التمويل المستدام في وقت لاحق من قبل رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وذلك لمناقشة التقدم المحرز في خطة عمل المجموعة لعام 2023.

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