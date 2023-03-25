آفاق مشرقة لقطاع الضيافة في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أكد مراد زورلو، المدير العام لفندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي أن قطاع الضيافة في دبي يبشر بآفاق مشرقة، مشيراً إلى أن قطاع الضيافة في دبي اقترب من تسجيل 150 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2022، ووصلت بعض الفنادق إلى الإشغال الكامل، مما يشير إلى انتعاش ملموس بالقطاع.

وقال إن إمارة دبي تقود الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والمعارض، بصفته محفزاً رئيسياً لقطاع السياحة في جميع أنحاء العالم.

وشدد في الوقت نفسه على أنه حتى يتسنى لقطاع الضيافة تحقيق النمو عاماً تلو الآخر، ويتعين عليه الاستمرار في تقديم خدمات مبتكرة. وأوضح أن دبي والإمارات عموماً تمتلك أحد أغنى أسواق الضيافة في العالم، مع توقعات بنمو القطاع بنسبة 25 % بحلول عام 2030.

وقال إن قطاع الضيافة يستثمر نحو 32 مليار دولار لإضافة 48 ألف غرفة فندقية إضافية، وبالتالي رفع العدد الإجمالي إلى 200 ألف غرفة، ويساهم اهتمام القطاع المتزايد بقضايا المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بتحفيز التغيير وتشجيع الممارسات المستدامة في القطاع. وأكد أن فنادق الدولة نجحت في استعادة نشاطها وتتجه لتحقيق مزيد من التميز، مدفوعة بالرؤية التقدمية للإمارات.

أنظمة حديثة

وأوضح أن فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي سجلت مستويات إشغال تتراوح بين 80 إلى 95 % خلال مواسم الذروة، ويأتي هذا الارتفاع بفضل الفعاليات البارزة التي استضافتها دبي والمنطقة، مشيراً إلى أن البنية التحتية وأنظمة النقل الحديثة والفنادق والمطاعم ووجهات الجذب والخدمات التي تتمتع بها دبي ساهمت في استقطاب المزيد من السياح والزائرين مما يوفر سيولة نقدية كبيرة للاقتصاد المحلي.

وأضاف إن الفنادق في دولة الإمارات تشهد إقبالاً متزايداً، والأرقام مرشحة للتزايد، حيث سجلت دبي انتعاشاً لافتاً، مما جعلها الوجهة المثالية لمزاولة الأعمال والترفيه على حد سواء، وتستعد الفنادق للترحيب بمجموعة كبيرة من الضيوف من مختلف الميزانيات والاحتياجات، ولا سيما مع استضافة دبي لمزيد من الفعاليات والمؤتمرات.

وأشار آخر تقرير نشرته شركة كيه بي إم جي حول قطاع الضيافة في دبي إلى تسجيلها أعلى معدل إشغال فندقي منذ 15 عاماً مع انتهاء فعاليات إكسبو دبي 2020، تواصل هذه المعدلات ارتفاعها.

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