غرفة عجمان تنظم ندوة حول «الضريبة على الشركات والأعمال»

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان «الضريبة على الشركات والأعمال» بالتعاون مع المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين.

حضر الندوة مشاركون من موظفي الجهات الحكومية وأصحاب ورواد الأعمال والقانونين والمهتمين بعنوان الندوة. وتناولت الندوة التي قدمها المحاضر أحمد عادل، ماهية الضريبة على الشركات والأعمال وحدود تنفيذها والنسب المطبقة، والشخص المعفي والخاضع للضريبة، ووعاء ضريبة الشركات والمؤسسات العائلية وكيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، والقرار المنظم لتحديد الموطن الضريبي وأبرز التعريفات المرتبطة بالقانون.

وأكد عبدالله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أن الغرفة حريصة على طرح ندوات قانونية متخصصة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بهدف توفير منصات لشرح وتفسير القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز