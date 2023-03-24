48.3 مليار درهم مكاسب "أدنوك للغاز" بعد أسبوعين من الإدراج

المصدر: وام

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عزز سهم "أدنوك للغاز" مكاسبه على مدار أسبوعين من الإدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية ليربح رأسماله السوقي ما يربو على 48.3 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم "أدنوك للغاز" من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولا إلى أكثر من 230.2 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم.

وصعد سعر السهم بنسبة 26.6% منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 3 دراهم في نهاية تداولات اليوم، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم، بمكاسب تعادل 0.63 درهم.

واستقطب سهم "أدنوك للغاز" على مدار أسبوعين سيولة بأكثر من 1.6 مليار درهم بعد التداول على 563.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يزيد عن 24.1 ألف صفقة.

وأدرجت أسهم "أدنوك للغاز" مطلع الأسبوع قبل الماضي في سوق أبوظبي، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في السوق وأكبر اكتتاب عام أولي على مستوى العالم حتى الآن هذا العام، بعد أن جمع عائدات إجمالية بقيمة 9.1 مليار درهم.

وحقق إكتتاب "أدنوك للغاز" أقوى طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في الإمارات مع بلوغ إجمالي الطلب عبر جميع الشرائح أكثر من 450 مليار درهم متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.

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