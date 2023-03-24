3.27 تريليونات درهم رأس المال السوقي لأسهم الإمارات بنهاية الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 6.8 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع المنصرم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 5.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.28 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.57 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 89.4 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة مع نهاية الأسبوع إلى 3.276 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.688 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و588.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية الأسبوع عند مستوى 9379.5 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9502.5 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3349.48 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي على مدار الأسبوع بنحو 1.58 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً نحو 741.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.8%، ثم "أدنوك للغاز" بسيولة 367.8 مليون درهم وصعد بنحو 5.26%.

وفى سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط خلال الأسبوع مستقطباً سيولة بنحو 345.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.4%، تلاه "مصرف عجمان" مستقطباً 138.7 مليون درهم وارتفع بنسبة 14.9%، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 132.1 مليون درهم.

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