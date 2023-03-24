«تعاونية الاتحاد» تثبت وتخفض أسعار 70 منتجاً أساسياً

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت تعاونية الاتحاد مبادرة لتثبيت وتخفيض أسعار أكثر من 70 منتجاً وسلعة غذائية وغير غذائية أساسية تعتبر من الأكثر طلباً واستهلاكاً في الأسواق، وذلك اعتباراً من 29 مارس الجاري، 7 رمضان ولمدة 6 أشهر.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء على المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توفير جميع السلع المخفضة والمثبتة أسعارها في جميع فروع التعاونية، وذلك لإسعادهم وحرصاً من التعاونية على تقديم أسعار تنافسية وتوفير العديد من الخيارات الشرائية لكافة السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة.

وأكدت التعاونية أن السلع والمنتجات الأساسية المثبت أسعارها تشمل البصل والتفاح والدجاج المجمد والبيض والطحين والزيت وغيرها من المنتجات الأساسية، والتي سيتم تسليط الضوء عليها في جميع فروع التعاونية، وسيتم الإعلان عنها في منصاتها الإلكترونية والذكية.

وبينت بأن تثبيت السلع جاء مع بداية شهر رمضان لإرضاء المستهلكين وتوفير لهم المنتجات بأسعار ثابتة لضمان استقرار الأسعار، حيث إن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر سيعمل على طمأنة الأفراد والمتسوقين من جميع الفئات بعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث ستعمل التعاونية على توفيرها بكميات وافرة بالتعاون مع الموردين المتفق معهم في جميع فروعها المنتشرة في دبي.

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