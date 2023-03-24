8.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2395 مبايعة بقيمة 6.63 مليارات درهم منها 218 مبايعة للأراضي بقيمة 1.9 مليار درهم و2177 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.73 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 550 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 327 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 248 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 61 مليون درهم بمنطقة منخول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 260 مبايعة بقيمة 217 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 168 مبايعة بقيمة 642 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 372 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.54 مليار درهم منها 82 رهن أراض بقيمة 737.98 مليون درهم و338 رهن فلل وشقق بقيمة 801.2 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 268 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 240 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 349 هبة بقيمة 522.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 131 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 88 مليون درهم.

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