973 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 973 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعات بقيمة 727.79 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 110.36 ملايين درهم و280 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 617.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 224.18 مليون درهم منها 10 رهون للأراضي بقيمة 22.09 مليون درهم و63 رهنا للفلل والشقق بقيمة 202.09 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 66 مليون درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 40 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 21.18 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4 ملايين درهم.

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