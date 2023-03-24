البنوك الوطنية تكافئ مساهميها بتوزيعات ناهزت 21.5 مليار درهم عن 2022

المصدر: وام

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كافأت البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية مساهميها بتوزيعات أرباح سخيّة عن العام الماضي 2022، في مؤشر على قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية، ما يجعلها الأعلى من ناحية توزيعات الأرباح مقارنة بنظائرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، ناهز إجمالي توزيعات الأرباح للبنوك الوطنية نحو 21.5 مليار درهم موزعة على 12 بنكاً مدرجاً في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، منها 18.35 مليار درهم توزيعات نقدية و3.1 مليارات درهم توزيعات أسهم مجانية.

واستحوذت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية والمجانية بما نسبته 59.2% أو ما قيمته 12.7 مليار درهم تشمل 9.85 مليارات درهم توزيعات نقدية و2.84 مليار درهم توزيعات مجانية.

وبحسب الرصد، وصل نصيب البنوك المدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 40.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 8.75 مليارات درهم تشمل 8.49 مليارات درهم توزيعات نقدية و255.9 مليون درهم توزيعات مجانية.

أبوظبي الأول

أقرت جمعيته العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52% من رأس المال المدفوع بما يعادل 0.52 درهمً للسهم الواحد وبإجمالي 5.74 مليارات درهم عن 2022، بزيادة تبلغ نسبتها 7% مقارنة بعام 2021، وذلك بعد تسجيل البنك أرقاماً قياسية سواء من حيث صافي الأرباح التي بلغت 13.4 مليار درهم؛ أو الإيرادات التي وصلت إلى 23.9 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 1.1 تريليون درهم.

أبوظبي التجاري

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح بقيمة 0.55 درهم للسهم الواحد، متضمنة أرباحا نقدية تبلغ 0.18 درهم وأسهما مجانية بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد، بإجمالي 3.827 مليار درهم، وهو ما يمثل 60% من صافي الأرباح، لتجتاز بذلك أعلى مستوى لتوزيعات الأرباح الذي بلغ 50% من صافي الأرباح خلال الأعوام الخمسة السابقة.

الإمارات دبي الوطني

أقرت عمومية البنك توزيعات بقيمة 60 فلساً لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية 3.789 مليارات درهم عن العام الماضي، وذلك على ضوء النتائج القوية المحققة مع نمو صافي الأرباح بنسبة 40% إلى 13 مليار درهم مدعوماً بالطلب القياسي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن الهوامش والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر.

دبي الإسلامي

صادقت الجمعية العمومية السنوية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بقيمة إجمالية تناهز 2.2 مليار درهم، مع نجاح البنك في تسجيل نمو قياسي في صافي الأرباح بلغ 5.6 مليار درهم، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك.

بنك المشرق

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90% من رأس المال بما يعادل 9 دراهم للسهم، وبإجمالي 1.805 مليار درهم عن العام الماضي بعد تحقيق البنك حيث بلغ صافي أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم، فيما زادت الأرباح التشغيلية 39.2% إلي 4.4 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي.

أبوظبي الإسلامي

وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم أي ما يعادل 49 فلسا للسهم الواحد عن العام الماضي مقارنةً بـ 31 فلسا في عام 2021، أي ما يمثل 49.2% من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

دبي التجاري

صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 912.5 مليون درهم عن عام 2022، تشمل توزيعات نقدية بنسبة 26.05% ما يعادل 26.05 فلسً للسهم بإجمالي 730.1 مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 6.51% ما يعادل 6.51 أسهم لكل 100 سهم من رأس المال بإجمالي 182.4 مليون درهم.

-رأس الخيمة الوطني

أوصي مجلس الإدارة الجمعية العمومية التي ستعقد في 10 أبريل القادم بمقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 569.9 مليون درهم بما يعادل نسبة 34% من رأس المال أي ما قيمته 34 فلساً للسهم الواحد.

الشارقة الإسلامي

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح بنسبة 15% بإجمالي 462.2 مليون درهم موزعة على 10% أرباحاً نقدية بقيمة 308.1 مليون درهم و5% أسهم منحة من رأس مال الشركة بقيمة 154 مليون درهم، وذلك بعد نجاح المصرف في تحقيق أرباح قياسيّة عام 2022 تعد الأعلى تاريخياً منذ تأسيسه.

أم القيوين الوطني

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم تعادل 10% من رأس المال المدفوع، بعدما حقق البنك أرباحاً صافية بنحو 364.52 مليون درهم، بزيادة قدرها 38%.

الفجيرة الوطني

أقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح عن طريق أسهم منحة بنسبة 6% بما يعادل 120 مليون درهم من رأس المال المدفوع عن العام الماضي، بعد تحقيق البنك نتائج قياسية و أفضل أداء تشغيلي له على الإطلاق.

مصرف عجمان

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة بنسبة 3.5% من رأس المال المدفوع وذلك بإصدار 73.5 مليون سهم منحة وبإجمالي 73.5 مليون درهم بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ورفع التوصيات إلى الجمعية العمومية لإقرارها.

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