سوق أبوظبي للأوراق المالية يعيّن «الإمارات دبي الوطني كابيتال» كأمين حفظ

المصدر: وام

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عيّن سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ، ليواصل السوق توسيع محفظة خدمات الحفظ الأمين المتاحة لديه.

وحصل الإمارات دبي الوطني كابيتال على رخصة الحفظ الأمين من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

ودخل البنك في شراكة مع بنك "بي إن واي ميلون" (BNY Mellon)، أكبر مؤسسة مصرفية لخدمات الحفظ في العالم، لتقديم خدمات الحفظ لعملائها.

وتوفر الإمارات دبي الوطني كابيتال بصفتها أمين حفظ مرخص حلولا آمنة للمستثمرين للاحتفاظ بالأوراق المالية، مثل الأسهم أو السندات أو الأصول الأخرى.

وتمثل هذه الخدمات مكملاً لما تقدمه الشركة من خدمات وحلول متنوعة للمستثمرين في الأوراق المالية.

وسيوفر تحالف المجموعة مع بي إن واي ميلون لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى قدرات بي إن واي ميلون العالمية في مجال الحفظ وخدمة الأصول والبيانات والتكنولوجيا.

ويعد تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتوسيع خيارات الحفظ المتاحة فيه خطوة جديدة في جهود السوق لتعزيز مستويات السيولة واستقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين إليه بما يسهم في زيادة وتنويع مكوناته وتوسيع قائمة الشركات قيد الإدراج وطرح منتجات وخدمات جديدة بجانب الارتقاء بممارسات حوكمة الشركات.

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نرحب بانضمام الإمارات دبي الوطني كابيتال كأمين حفظ في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة مهمة ستسهم في زيادة خيارات الحفظ المتاحة أمام المستثمرين. سنواصل توسيع محفظة الخدمات والمنتجات التي نقدمها للمستثمرين وتعزيز جودتها بما يرتقي بمكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كواحد من أكثر الأسواق المالية حيوية في المنطقة".

من جانبه، قال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يسرنا تقديم خدمات الحفظ في سوق أبوظبي للأوراق المالية كجزء من محفظة خدمات الأوراق المالية الشاملة التي نوفرها. إن تحالفنا مع ’بي إن واي ميلون‘ يجمع بين الخبرة الإقليمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وسجلها الحافل بالتميز مع المعرفة العالمية لأكبر بنك لخدمات الحفظ الأمين في العالم، مما يوفر لعملائنا خدمات الحفظ عبر مناطق جغرافية متعددة، وذلك بجانب مساهمتنا في دعم تطوير سلسلة القيمة لخدمات ما بعد التداول ونمو أسواق رأس المال في المنطقة".

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