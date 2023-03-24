"الأنصاري" تزيد أسهم المستثمرين الأفراد إلى 56.2 مليون سهم

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة "الأنصاري للخدمات المالية، اليوم، عن ممارسة حقها في زيادة عدد أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي للمجموعة من 37.5 مليون سهم عادي إلى 56.25 مليون سهم عادي بعد حصول المساهم البائع على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنه تم أخذ القرار استجابةً للطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد وتسجيل فائض في اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

ويبقى حجم الطرح على حاله عند 750 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الأنصاري للخدمات المالية.

ونتيجةً لقرار المساهم البائع زيادة حجم الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد، سيتم تخصيص 693.75 مليون سهم عادي لشريحة المستثمرين المحترفين بدلاً من 712.5 مليون سهم عادي.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن سابقاً، والذي يتراوح بين 1 و1.03 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 56.3 و57.9 مليون درهم تمثل ما نسبته 7.5% من حجم الطرح العام الأولي.

يشار إلى أن أسهم الطرح ليست جديدة، وإنما هي أسهم قائمة مملوكة حالياً للمساهم البائع "الأنصاري القابضة" التي تبيع 10% من ملكيتها في المجموعة. وبالتالي ستذهب عائدات الطرح للمساهم البائع دون أن تتلقى المجموعة أي عائدات من الطرح العالمي. وسيحتفظ المساهم البائع بملكية 90% من أسهم المجموعة عقب الطرح العالمي.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث أُغلِق يوم أمس الموافق 23 مارس 2023 باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، في حين تنتهي اليوم فترة اكتتاب المستثمرين المحترفين.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب المستثمرين المؤهلين، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 27 مارس 2023.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول إدراج الأسهم في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

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