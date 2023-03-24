1.8 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس، 1.8 مليار درهم مع 548 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 336.31 مليون درهم، و501 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.1 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وجاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، وسجلت 54 مبايعة بقيمة 285 مليون درهم وسجلت الرهونات 351.4 مليون درهم منها 19 رهونات أراضٍ بقيمة 233.36 مليون درهم و75 رهونات فلل وشقق بقيمة 118.04 مليون درهم وتم تسجيل 16 هبة بقيمة 63.78 مليون درهم.

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